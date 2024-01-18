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拉加德替減息降溫 預告夏季始減 歐元區英CPI同超預期

【明報專訊】歐元區與英國通脹回升之際，市場略為下調對主要央行的減息預期。歐洲央行行長拉加德昨在達沃斯世界經濟論壇受訪時，試圖為市場對歐洲央行最早4月開始減息的預期降溫，預告歐洲央行「可能」在夏季減息。貨幣市場略為下調對歐洲央行的減息預期，預計該央行到今年底將減息1.4厘，相當於全年減息5次。截至上周末，市場定價為全年減息6次。不過受美元強勢影響，歐元兌美元昨繼續在1.087左右的1個月左右低位徘徊。

此外，英國12月通脹率出乎意料回升，是10個月以來首次反彈，可能促使交易員下調對英倫銀行最早5月開始減息的押注，英鎊兌美元昨晚微升至1.265左右。泛歐Stoxx 600指數跌逾1%。

市場料歐央行今年減息降至5次

對於夏季的減息時點是否獲大部分歐洲央行官員認同，拉加德（Christine Lagarde）稱：「這也是有可能的，但我必須有點保留，因為我們也要依賴數據作判斷，前景仍存在一定程度的不確定性，一些指標尚未穩定處於我們希望看到的水平。」

在歐洲央行進入1月底議息會議前的靜默期前夕，拉加德重申，在控制物價方面，歐洲央行「走在正確的道路上」，但若市場的減息預期過於進取，會分散歐洲央行對遏抑通脹的注意力。荷蘭央行行長Klaas Knot昨表示：「很明顯，市場的減息預期過於超前。」昨公布的歐元區12月消費者物價指數（CPI）終值，按年升幅確認為2.9%，從11月的逾兩年低位反彈0.5個百分點，是自去年4月以來首次回升。

拉加德關注到供應鏈受阻可能成為通脹捲土重來的風險。她說正仔細觀察工資談判、企業利潤率、能源價格，以及供應鏈瓶頸可能重現的風險，「這4個關鍵部分可能會對我們對抗通脹的工作產生嚴重影響」。歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann亦警告，紅海的緊張局勢可能為通脹帶來威脅。

另一歐洲央行管理委員會成員Bostjan Vasle昨稱，市場期待在第二季初啟動減息「絕對為時過早」。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示，央行政策須以數據為依據，現在判斷今年何時開始減息為時過早。

彭博經濟研究高級經濟學家Maeva Cousin指出，歐洲央行管理委員會的成員，尤其是首席經濟學家Philip Lane已表明，需待第一季數據公布後才開始放寬政策，這表明6月是最有可能開始減息的時點。貨幣市場的數據亦反映，交易員將歐洲央行首次減息的時點，由4月推遲至6月。

英CPI意外回升 押注5月減息概率急降

與歐元區一樣，英國12月通脹率亦再次增長。受煙草稅上升等影響，英國12月CPI按年升幅為4%，較11月高於0.1個百分點，市場原預期降至3.8%。剔除波幅較大的食品及能源價格，英國12月核心CPI按年升幅維持在 5.1%，較市場預期高出0.2個百分點。掉期交易數據顯示，貨幣市場目前定價英倫銀行今年減息4次。數據公布前，市場完全定價全年減息5次。

交易員最新押注，英倫銀行5月開始減息的概率，僅略高於五成，而數據公布前的概率為85%。英國工業聯合會（CBI）指出，最新通脹數據表明，遏抑通脹的工作仍未完成，通脹前景的風險仍傾向上行，隨着英國能源監管機構在1月提高能源價格上限，有可能導致CPI輕微上漲。

（綜合報道）

[國際金融]