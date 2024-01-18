施政報告銳意推動微電子產業 汽車科技巨企科學園設大本營

受惠政策 加速行業發展

總部設於香港科學園的安建科技有限公司是一家專門從事功率半導體元器件產品設計、研發及銷售的微電子公司。其創辦人兼香港科技大學電子與計算機工程學系教授單建安表示，2023施政報告推出多項關於微電子產業發展的政策措施，他對措施持認可及樂觀的態度，認為施政報告中提出設100億元成立「新型工業加速計劃」是一個積極的信號，多個創科發展領域能夠從中受益。

其次，「官產學研」有助微電子產業與其他產業的多元融合發展，政府大力建設基礎設施促進產業發展，如內地現正掀起電動汽車熱潮，皆因政府在充電設備上的大力支持，滿足市民的日常出行需求，加速電動汽車與微電子產業的持續發展。

單教授強調，施政報告中多次提及微電子產業政策，充分展現了政府對於創新和科技發展的高度重視和強烈決心，大力推動社會科技進步和經濟發展。「微電子產業是一個高度技術密集型的領域，施政報告中所提出的政策和措施，如財政支持、研發投資、減少行業壁壘和人才培養等，對於推動微電子企業的發展和提升競爭力具有重要影響。」

具備優勢 發揮協同效應

單教授認為業界當前的發展，與人才和市場潛力兩個因素密不可分。在人才方面，本港高等院校彙聚世界各地頂尖人才，研發實力雄厚，讓香港高科技產業發展具備一定的優勢；而在市場潛力上，香港背靠內地，內地市場需求強大，客戶資源豐富，具備下游生產優勢，相信一定能夠推動本港高科技產業的發展。單教授續稱，兩地交流發展已成為大趨勢，盼望未來微電子產業能夠把握內地無限機遇，增加與大灣區城市合作互補，發揮協同效應，共同推動創科未來發展。

此外，單教授亦指出香港長期缺乏「中試線」（Prototyping line），令微電子設計未能在港快速落地，需要在內地反覆驗證設計，結果浪費大量時間。為解決此現象，科技園公司於元朗創新園設立微電子中心（MEC），將於2024年啟用，為本港企業提供「中試線」。MEC將提供半導體製程需要的設施，包括無塵車間、特種氣體、化學品及廢料處理等，亦設共享實驗室予企業進行研究，以加快香港微電子設計及生產的發展。

安建科技主要研發功率晶片，應用涵蓋電動汽車、高鐵、新能源、工業控制、5G、手機、家電等。單建安教授表示，安建科技的功率晶片已廣泛應用，惠及市民日常生活，獲內地多家客戶認可。

港設總部 看好科研前景

最近，多間內地微電子及智能汽車科技相關的企業宣布落戶香港科學園，印證香港具備發展微電子、智能汽車及新能源的獨特優勢和科研潛力，是海內外企業開拓內地及國際市場的極佳平台。

例如，電動車電池巨企寧德時代計劃在科學園設國際總部及創新研發中心，預計投資不少於港幣12億，並招聘500人研發團隊，推動香港新能源及綠色產業。哪吒汽車計劃在港設立國際總部、聘用近600名研發人才，建設面積超過四萬平方呎的智能研發中心。杰平方半導體（上海）公司亦預計在港總投資港幣69億、建設年產量24萬片碳化硅晶圓廠；黑芝麻智能亦宣布在科學園設立「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」，在園區內打造車規級高性能智能汽車計算芯片平台，預計在香港擴充團隊至100位研發人員。

配套完善 業界龍頭落戶

科學園作為香港目前最大的科研基地，為企業提供科研設施、基礎建設、財政支援、企業夥伴等多方面支持，促進創科人才協作交流，不少高新科技公司選擇在此開拓市場。近日，多間在中國領先的汽車電子解決方案供應商落戶香港科學園，英恒科技控股有限公司（英恒科技）則是其中之一。

英恒科技深耕汽車電子產業逾二十年，專注汽車電子應用市場的解決方案與技術開發服務，在內地汽車電子領域具行業領先地位。

營運大腦 進軍海外市場

英恒科技聯席創辦人、主席及聯席行政總裁陸穎鳴表示，香港將成為集團在大灣區最大的營運基地，研發中心主要負責汽車智能化軟件、先進功率半導體應用、以及協作機器人解決方案，專注協助香港以及海外企業，加快拓展中國新能源汽車市場，同時也為進軍海外市場作好部署。英恒科技致力成為大灣區微電子、機械人和智能駕駛領域的關鍵合作夥伴，期望能成為加速新能源汽車、機械人和智能駕駛等前沿科技的研發與產業化的重要推手之一。

持續創新 吸納各地專才

近年，英恒科技業務重心從汽車電子傳統應用擴展至新能源、節能減排等環保應用領域。作為行業的技術推動者，英恒科技將通過與本地科研機構、高等院校和企業的合作，推動汽車電子生態圈技術創新和產業發展，為大灣區打造一個繁榮的創新生態系統，成為汽車電子關鍵的合作夥伴。英恒科技於科學園成立研發中心，以加速集團海外市場擴展，建立國際化的人才團隊，並計劃在未來3年投放大量資源，招聘最少100名科研人才，為集團提供創新的技術支持和戰略導向發揮關鍵作用。

「背靠祖國，聯通世界」是香港的地理優勢之一，香港科技園公司為海內外企業開拓內地及國際市場提供一個極佳平台。近年來，內地多所創科公司陸續在科學園設立「大本營」，助企業通過香港走向國際。此外，引進海內外的重點企業，有助香港推動新型工業化，促進創科生態圈蓬勃發展，吸引全球高端人才和企業來港發展。