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瑞銀上修內地GDP增長預測至4.6% 料今年內房低位漸穩 經濟就業持續復蘇

【明報專訊】內地周三公布去年GDP增長5.2%，瑞銀發表報告，認為增長符合預期，其亞洲經濟研究主管及首席中國經濟家汪濤表示，去年第四季GDP年增5.2%，高於該行預期的5%，配合國家統計局修正的早前數季按季增速，依照該行對2024年GDP各季的按季增速預期，對應的今年GDP增長會由4.4%上修至4.6%。

明報記者 歐陽偉昉

內地第四季按季增長1%，低於修正後的第三季增速1.5%，瑞銀指基數較低推動按年增速加快。展望未來數月，汪濤預計房地產市場會在低位逐漸企穩，有助提振居民信心，加上經濟和就業持續復蘇，消費可以繼續疫後的溫和修復，但增速會放緩。另外，基建增速料不會加快，惟出口增速可望隨全球科技周期回升將溫和改善。

現時內地經濟復蘇緩慢，市場關注政府下一步刺激政策，汪濤認為政策有望加碼但力度較溫和。她預期今年內地赤字率將設為3.5%至3.8%，並提高地方政府專項債券新增限額，和發行新地方政府特殊再融資債券。不過貨幣政策放鬆力度有限，配合財政開支擴張，今年下調中期借貸便利（MLF）利率0.1厘至0.2厘，並降準0.25至0.5個百分點，與其他流動性工具一同使用。

房地產市場過去數年拖累內地增長，汪濤認為今年政策或再放鬆，包括增加對開發商的信貸支援，以及利用部分抵押補充貸款（PSL）支援的低成本資金，購買存量住房、消化庫存，不過整體而言，其對房地產市場的影響，或遠小於2015年至2018年的棚改政策。

摩通料加強財政貨幣政策協調

摩根大通報告認為，內地不太可能推出大規模刺激措施，但目前支持經濟增長的基調會在今年延續，加強財政和貨幣政策的協調。該行預期人行將在3月和9月各減息0.1厘，第二季和第四季各降準0.25個百分點，並加大結構性貨幣政策工具運用。

去年底發行的萬億元國債、上月推出的3500億元人民幣PSL，以及未來推出的措施支持下，摩通預期效用會在未來數季體現，今年上半年經濟展現穩定復蘇動力，經季調後按年增長率為5.1%，下半年增速收窄至4.3%，維持全年增長4.9%的預測。摩通又指出，控制經濟下行風險，是政府今年重要任務，特別是房地產風險外溢。