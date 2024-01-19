碧桂園出售悉尼地皮 全面退出澳洲市場

1.57億美元代價 料上半年完成交易

《南華早報》昨報道，Risland於昨日證實已達成協議，剝離其在Wilton Greens開發項目的部分權益，但會繼續開發早前已在出售的第一期項目。Avantaus早前提出方案，擬以約2.4億澳元購買位於悉尼西南部Wilton Greens住宅區的剩餘地皮。消息傳出後，碧桂園昨全日升3.12%，報0.66元，成交1.09億元。

據碧桂園相關人士回應媒體查詢時稱，目前項目正在積極接洽中，推進順利的情况下，有望在上半年完成資產出售，碧桂園方面將按照相關披露要求適時向投資者披露澳洲項目處置的細節，並確保處置資金的合理使用，按法律順序進行償付，確保公平公正對待所有利益相關方。

去年10月，碧桂園已將另一個位於澳洲墨爾本附近的住宅項目Windermere中的剩餘地塊，以2.5億澳元的價格賣給了新加坡的星獅地產（Frasers Property）。在去年底碧桂園亦以蝕本價30.685億元人民幣清倉珠海萬達商管1.79%股權。

此外，據彭博報道，內房遠洋集團（3377）自違約以來，在昨日首次與一個重要的海外債券持有者團體會面，該特設債權人小組聯合了持有該公司6種未償優先無擔保票據的25%以上的債權人，此前他們已指示一名債券受託人發出了一份法定要求書，以推動該建築商收回部分資金。

彭博：遠洋昨首與海外債持有者會面

早前，債券受託人亦向遠洋發出了一份法定要求，以推動其進行談判。報道指遠洋在處理其債務的過程中，海外債券持有者一直被置身事外，專注於中國的債權人。

去年9月，遠洋開始暫停支付其所有境外債務，並聘用華利安（中國）有限公司為其財務顧問。