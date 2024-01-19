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外媒：花旗亞太區有裁員行動

標籤：經濟

【明報專訊】彭博及路透分別報道，花旗亞太區有裁員行動。彭博引述消息人士報道，財富部亞太經濟分析主管、前首席中國經濟學家劉利剛將離職；同時，財富部南亞投資顧問主管Rob Hoffman也將離職；而去年被任命為新加坡零售銀行業務主管的Matthew Read也將離職。彭博稱，花旗本月就曾說將裁減2萬名員工，此舉將節省多達25億美元。

路透報道花旗計劃在亞太區裁減約20名股票研究人員，當中香港兩名研究人員將受到影響，其餘裁員可能發生在日本、澳洲及韓國。消息人士指出，這相對該行全球不同市場有數百名研究員工而言，影響較小。花旗則沒有回應路透的查詢。

此外，內地傳媒報道，就嘉實國際日前傳出裁員，嘉實國際回應，近期對團隊結構進行重塑，並對公司人員進行合理調整，以增強公司在全球市場的服務能力。

嘉實國際：近期重塑團隊調整人員

路透社日前引述消息稱，中國大型資產管理公司嘉實基金收縮境外業務，其香港子公司嘉實國際資產管理已裁掉逾三分之一的員工，受影響員工上周接到了在3個月內離職的通知。

香港證監會官網信息顯示，嘉實國際原行政總裁關子宏（Thomas Kwan）、其於嘉實的持牌有效時期已於今年1月8日終止、目前並無隸屬機構，相信大有可能已離職。此前，他在嘉實國際任職長達12年。據悉嘉實基金多策略投資總監韓同利將接任嘉實國際CEO一職。公開資料顯示，韓同利於2021年8月加入嘉實基金。