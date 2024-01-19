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台積電上季少賺19% 仍勝預期

標籤：台積電

【明報專訊】半導體代工龍頭台積電（台：2330、美：TSM）公布，去年第四季營業收入為6255.3億元新台幣，與去年同期相若；不過，盈利按年減少19.3%至2387.1億元新台幣，高於市場預期的2239.5億元新台幣；期內每股盈餘9.21元新台幣，相當於美國存託憑證（ADR）1.44美元。

期內，3納米製程出貨佔台積電晶圓銷售金額的15%，5納米、7納米製程出貨分別佔35%和17%。總體而言，先進製程（包含 7 納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

業務已觸底 料今年健康增長

按去年全年計算，台積電營業收入按年跌4.5%至2.16萬億新台幣；毛利率跌5.2個百分點至54.4%；盈利減少17.5%至8385億新台幣。

台積電總裁魏哲家表示，台積電業務已觸底，預計今年將健康增長，今年按美元計的銷售額增速料將在20%區間的中低段。

公司對於今年首季業績展望，預計營業額為180億至188億美元；毛利率介乎52%至54%，營業利潤率為40%至42%。

料今年投入逾280億美元資本

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，季內公司業績將受到智能手機的季節因素影響，但相信高效能運算（HPC）的相關需求可抵消部分影響。至於今年資本支出，台積電預計今年將投入280億至320億美元。