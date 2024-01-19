潘蘇通就破產清盤案上訴 法官押後裁決

潘蘇通此前遭到中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司入稟指潘蘇通及其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱SS）未能清還80億元貸款，申請將潘蘇通及SS破產及清盤。

據報，潘蘇通一方代表律師指出，原審時理應套用門檻測試，然而卻被原審法官阻止建議而無法爭辯，對方亦未能證明及滿足門檻測試中的兩個要求。潘蘇通一方指出，即使說法未能成立，法庭亦應撤銷破產令，並將案件發還原審法官，重新處理暫緩申請。

不過，中信的代表律師指出，潘蘇通一方所提出的理據要不無關痛癢，要不與案無關。即使採用門檻測試，也能滿足到當中兩項要求，此前的命令並無不妥。中信的代表律師又稱，根本沒有足夠證據基礎顯示潘蘇通會在合理機會、合理時間內清還債務，認為潘蘇通一方未能滿足到先決條件去暫緩案件。上訴庭押後裁決。

此前，據高院判辭顯示，中信銀行曾向SS提供80億元貸款以私有化高銀地產（前上市編號0283），潘作個人擔保外，還以天津兩幅地皮作抵押。不過，SS其後只償還部分逾期利息，因此呈請人於去年入稟向SS及潘蘇通追討欠款。