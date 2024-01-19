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OpenAI將推GPT-5 CEO：理解能力顯著升級

【明報專訊】推出約10個月的AI模型GPT-4將繼續升級。「ChatGPT之父」、OpenAI行政總裁Sam Altman參加達沃斯世界經濟論壇期間接受Axios新聞網站專訪時透露，當前首要任務是推出可能被稱為GPT-5的新一代AI模型，預期GPT-5將「較現有模型能做出更多事情」。不過他警告，隨着AI的發展速度較以往席捲矽谷的技術更快，AI技術的發展和應用，將會帶來一些「令人不安」（uncomfortable）的決定，例如未來的AI產品可能需要「相當大量的個性化定製」，讓AI生成不同意識形態的內容，配合不同政治文化背景的用戶。

警告AI新發展「令人不安」

Altman說：「我個人可能不同意一些事情，但不同的文化可能會接受……作為AI工具的建立者，我們會對工具的某些用途感到有些不舒服。」當被問及未來的OpenAI 產品會否按照不同國家的價值觀，生成不同的內容，Altman表示，國家背景不太重要，但對於具有不同價值觀的用戶來說，答案會有所不同。他形容這是提供知識的全新方式。

新AI模型除了懂得對用戶投其所好，理解能力也將顯著升級。Altman舉例，未來當用戶問及哪些電郵是當天最重要的，AI工具就會總結出相關內容。Altman預期，AI的進步將有助加快科學的發現，但他不期望這些重要進展在今年發生，但「當它發生時，這是一件重大的事情」。

強調AI模型可靠度待提升

根據Altman此前與微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨的談話內容，Altman強調AI模型的可靠度仍有待提升。他說，目前GPT-4為多數問題提供1萬個答案，雖然當中有個別答案可能相當不錯，但模型並非總能識別出最佳的答案，當前的目標是每次都從1萬種可能性當中，始終如一地選出最佳答案。

微軟已承諾向OpenAI投資逾百億美元，並正為新一輪融資進行早期談判。倘完成新一輪融資，OpenAI的估值將超過千億美元。憑藉對AI技術的大量投入，以及多款AI產品推出，作為OpenAI最大投資者的微軟，市值近期已超越蘋果（美：AAPL），成為全球市值最高的企業。

Altman預期未來兩年，AI對語音、影像和視訊的整合功能將變得更為重要，未來將從用戶個性化訂製方面下工夫，按用戶的需求，整合電郵、日程及約會偏好等信息。他預計隨着技術進步，未來AI模型的運算力，將會較GPT-4高出10萬倍或100萬倍，為社會、地緣政治勢力平衡等帶來影響。

OpenAI允AI模型作軍用

Altman又向Axios透露，出於支持美國政府的願望，OpenAI決定允許其AI模型用於軍事用途。他本周在達沃斯指出，未來的AI發展需要在能源領域取得突破，因為AI所消耗的電力遠超人們的預期。

Altman表示，核聚變又或更廉宜的太陽能及儲能技術，是較有利於氣候變化的能源來源。他說，若不在能源方面取得突破，就不可能達到AI發展的目標。據路透社披露，Altman本人早於2021年已向美國核聚變企業Helion Energy提供3.75億美元。

（綜合報道）

[國際金融]