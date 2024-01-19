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美銀證券上調蘋果評級至「買入」

【明報專訊】本月被3家券商的分析師下調評級的蘋果（美：AAPL），昨獲美銀證券的分析師上調評級。美銀證券分析師Wamsi Mohan對iPhone業務長遠感到樂觀，將蘋果股票的評級由「中性」上調至「買入」，目標價由208美元，上調至225美元，預示未來1年仍有兩成的上升水位。蘋果股價早段升逾2%至187.5美元，帶領科技股向上，納指升逾1%。美國就業市場持續穩健，上周首次申領失業救濟人數跌至18.7萬人，至少是2022年9月以來最低。經濟數據持續強勁，令市場將美聯儲3月減息的預期， 下調至六成以下。美聯儲美國10年期國債孳息率升穿4.11厘。

Mohan指出，他的調查發現，iPhone在截至12月底的季度產量較高，而在截至3月底的季度產量可能較低，但他認為可忽略這種波幅，因為其銷售仍可從外匯趨勢受惠，即使中國市場需求疲軟，其他市場的強勁需求將可提振其銷售表現。

目標價升至225美元

不過近期面臨一系列反壟斷及侵權訴訟的蘋果，在爭取暫緩在美國執行Apple Watch的銷售禁令遭遇挫折。美國聯邦巡回上訴法院下令，蘋果由周四起再次停止在美國銷售帶有血氧測量功能的Apple Watch Series 9及Ultra 2。蘋果在上訴期間須停止銷售相關Apple Watch，而上訴可能拖至少1年。分析師認為，蘋果在這段期間將為相關產品暫時移除具爭議的血氧測量功能，以遵守禁令，並維持銷售。

（綜合報道）

[國際金融]