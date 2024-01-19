日散戶趁高獲利 上周淨沽565億主板股票

與此同時，外國投資者在上周淨買入價值超過9560億日圓（約510億港元）的主板股票，金額是去年6月以來最高。日經指數上周高見35,839.65點，一周升幅達6.6%，是2022年3月以來最大的單周升幅。

外國投資者淨買入510億

對於日本散戶與外資背道而馳的投資取向，NLI基礎研究所首席證券策略師Shingo Ide表示，看到散戶拋售超過1萬億日圓的股票令人驚訝，因為市場還在期待投資信託，以及日本個人儲蓄帳戶（NISA）免繳資本利得稅等措施，為日本股市帶來資金。日本本土的投資信託也在上周流出1200億日圓（約63.4億港元），而信託基金的資金流向，也被視為衡量日本散戶對NISA投資帳戶興趣的指標。由於日經指數去年底一直在區間上落，散戶可能期待指數升穿3.4萬關口就沽貨獲利。

分析：日經年中或達4萬點

日本股市去年春季開展的升浪，也出現外資爆買、日本散戶大舉沽貨的現象。受惠於日圓疲軟，以及日本企業治理改善等因素，日本股市近期維持升勢。SMBC日興證券首席證券策略師Hikaru Yasuda預期，日經指數將在今年中觸及40,000點的新高。

（綜合報道）

[國際金融]