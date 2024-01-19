moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

世博帶動基建 大阪樓市料升溫

【明報專訊】日本泡沫爆破後經濟失落30年，踏入2024年日股勢如破竹，日經平均指數一度升越36,000點大關，創近34年高位。股市做好，市場對日本房地產也看高一線，在多個都府中，大阪備受看好。大阪正準備舉辦2025年世博會，除世博會場夢洲外，許多相關項目也在推進中，包括：關西國際機場大規模改造、大阪地鐵延伸及阪神高速公路的建設等。市場認為世博會和國際邀請賽的推動，大阪將吸引愈來愈多的國內外遊客，預計有助大阪市和大阪地區經濟持續增長，房地產市場亦將受惠。

日本發展商陽光株式會社創辦人楊官華表示，看好大阪房地產市場，2025年大阪世博開幕、2030年大阪綜合IR賭場度假村開始營運後，不動產需求增加將創造超過10萬個就業機會及大大提振旅遊人數。世邦魏理仕最新發表《2024年亞太區投資者意向調查》，顯示日本連續第5年成為亞太地區跨境房地產投資目的地城市首選，投資者一般聚焦東京、大阪和其他主要城市。根據調查，由於投資者傾向投資已發展、透明及流動性高的市場，新加坡及澳洲分別排名為第二及第三名，而印度為亞太地區新興市場的首選。

世邦魏理仕全球資本市場投資以及亞太區研究部主管金緯博士 （Dr. Henry Chin）表示： 「鑑於加息周期或完結，未來6至12個月投資量料回升，投資者正密切關注最新投資市場動向。我們預計下半年投資活動將加速。」

日本人愛租房 租賃市場興旺

由於房地產的穩定和長期增長潛力，日本消費者對房地產投資表現出強烈的偏好。許多個人和企業將房地產視為安全可靠的資產類別，尤其是在一個以經濟穩定聞名的國家。此外，由於利率較低且其他行業的投資選擇有限，房地產已成為對國內外投資者具吸引力的選擇。日本房地產市場的一大趨勢是城市地區住宅物業的需求不斷增加。隨着日本人口不斷城市化，城市住房的需求不斷增長，這導致住宅開發項目激增，特別是在東京和其他主要大都市地區，開發商致力創造高品質、現代化的住房選擇，以滿足城市居民的需求和偏好。

近年興起共享居住

市場的另一個趨勢是共享居住和共享工作空間的興起，隨着工作文化的不斷變化以及自由工作者和企業家數量不斷增加，人們對靈活且價格實惠的工作空間需求增加，提供共享住房和公共設施的共享居住空間，也愈來愈受年輕專業人士和學生的歡迎。這些趨勢反映了日本消費者不斷變化的偏好，他們正在尋求更靈活和以社區為導向的生活和工作環境。

日本房地產市場另一個獨特之處是對租賃房產的需求高，由於住房擁有成本高且租賃靈活性大，許多日本個人和家庭更喜歡租房而不是買房，這催生了強勁的租賃市場，提供各種各樣的租賃物業滿足多樣化需求。此外，日本人口老化和出生率下降，導致對老年住房和輔助生活設施的需求增加。一些宏觀經濟因素促進了日本房地產市場的成長，如經濟穩定、低利率和有利的政府政策，都屬該國房地產投資的正面因素。日本現在是亞洲第二大最受外國人購買房產的國家，僅次於泰國；特別是富有的中國買家，最近已成為東京房地產市場的重要投資者。

留意人口下降老化成風險

不過，投資者也要留意買日本房地產的風險，日本面臨家庭數量嚴重下降的威脅；根據國家人口和社會保障研究所的預測數據，預計該國家庭數量將在2023年達到高峰後減少，日本政府預計，到2040年家庭數量將從2023年的5413萬戶下降至5076萬戶。除了家庭數量下降，「家庭規模」和「家庭組成」的變化也帶來挑戰。日本每戶平均人口數預計將從2015年的2.33人下降至2040年的2.08人，兩人及以下的家庭，如單人家庭、夫妻家庭、有孩子的單親家庭，將成為常態。同時，每個家庭的人口老化將加劇，這可能增加未來房地產銷售和搬遷。另外，2023年日本央行加息，增加了按揭市場成本，但由於預期僅涉及小幅加息，預計不會對房地產市場產生重大影響。過去10年，大阪市住宅市場的租金持續增長，甚至在疫情期間仍保持相當穩定，在疫情後入境旅遊大幅回升，經濟進一步增長，房地產市場更獲看好。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]