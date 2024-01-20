穆迪降四大不良資管評級 華融「垃圾級」

【明報專訊】評級機構穆迪昨日同時下調內地四大不良資產管理公司信用評級，其中華融（2799）長期發行人評級下調一級至Ba1，降至俗稱為垃圾級的非投資級別，評級展望維持在負面。穆迪預期，內地官方會將資源優先用於支持有公共政策功能的國企，為支持承受大額損失和資本侵蝕的資管公司力度缺乏持續性和透明度。若華融盈利能力和資產質量沒有太大改善，或資金和流動性惡化，穆迪很可能下調對華融自身的評估，亦可能因而進一步調低其信貸評級。
穆迪預期，除非華融獲得補充資本，否則未來12至18個月其普通股權一級資本繼續面臨巨大壓力。另外，穆迪亦預期未來一年至年半的盈利，繼續受資產減值增加影響，該行業務是透過收購不良資產，並透過重組獲得固定收益，房地產資產質量惡化，會令華融的相關資產質量繼續受壓。不過，因為華融為國有企業，預期在未來一年至年半，可以繼續從銀行獲得大量信貸額度。
穆迪昨日亦將東方資管降一級至Baa2級，信達（1359）跌穿A3，降一級至Baa1，與華融同為負面展望，反映內地房地產市場持續緊張和經濟增長放緩，對它們資產獲利能力、資產品質和資本狀况有壓力。另外兩大評級機構標普和惠譽，亦在去年9月和今年1月，曾經下調四大資管信用評級，不過華融在兩行評級維持在投資級水平。
穆迪同時將長城資管長期信用評級，下調一級至Baa3，僅差一級跌入垃圾級別，主要是由於長城在公司管治持續存在重大缺陷，以及資本狀况面臨壓力，該行延遲發布2022年業績，為合規和報告方面治理的重大缺陷，是穆迪降級的最主要因素。
長城已在周一（15日）宣布，會在4月底前公布2023年度業績，預期會有2022年財務數據，穆迪因應長城在2022年和2023年業績存不確定因素，維持將長城降級的審查。該行認為，由於內地房地產市場緊張和經濟成長放緩，長城的資產質量、獲利能力和核心股權一級資本面臨巨大壓力。