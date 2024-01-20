中信建投限槓桿沽空 信証否認停借貨

去年清盤公募基金 5年最多

簡言之，中信建投不容許以孖展融資的槓桿方式，放大沽空股票的倍數，如此則可能要求借貨沽空的客戶，提供了股票價值相同的保證金。內地及香港股市2024年至今「深潛」，救市呼聲不絕。彭博指出，雖然目前尚不清楚暫停融券業務的範圍有多大，但此舉表明在政府此前購買銀行股等舉措未能提振市場情緒後，期望通過不同措施讓市場止跌。

此外，彭博匯總數據報道，去年共有約240隻中國公募基金清盤，為2018年以來的最高，其中約80%為股票和混合型基金。今年來已有逾10隻基金產品發布清算報告，此外還有華商轉債精選債券型基金、東方滬深300指數增強型基金等公告提示基金資產淨值連續低於5000萬元，可能觸發基金終止合同。

彭博匯總數據指出，中國公募基金上一輪清盤高峰在2018年，當時股市因中美貿易戰而遭遇重挫，同時當年發布的資管新規要求不得承諾保本保收益、公募產品不得進行佔有率分級等，也使得基金清盤加速。

本輪清盤潮和去年以來中國監管層為提振市場信心出台的降費措施也有關係，措施包括調降公募基金的證券交易佣金費率、降低股票基金的費率水平等，費率較高的基金產品面臨更多投資者贖回的壓力。

晨星（中國）基金研究中心高級分析師李一鳴表示，業績不佳是導致基金縮水乃至清盤的重要誘因，在市場缺乏賺錢效應時，業績堪憂的產品淪為「迷你基金」的風險進一步加大。他又相信隨着去年中證監啟動公募基金費率改革，基金清盤將逐漸走向常態化。