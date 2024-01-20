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招行去年純利升6.2％ 不良貸率微跌

【明報專訊】招商銀行（3968）昨日收市後公布2023年度業績快報，去年純利按年上升約6.22%至1460.47億元（人民幣，下同），較去年首9個月的6.52%放緩。扣除非經常性損益的純利，按年上升6.18%至1460.47億元。招行稱，各項業務穩健開展，總體經營情况良好。

淨利息收入按年升1.67%

招行去年營業收入3391.23億元，按年下跌1.64%，淨利息收入按年上升1.67%至2182.35億元，增幅比首9個月的0.1%擴大，非利息收入為1265.48億元，按年下跌1.65%，亦較首9個月的4.64%跌幅收窄。營業利潤為1766.51億元，按年上升6.96%。

截至去年底，招行貸款總額為6.51萬億元，較2022年底上升7.56%；客戶存款總額為8.16億元，較2022年底增加8.22%。資產總額為11.03萬億元，較2022年底增加8.77%，負債總額為9.94萬億元，較2022年底上升8.25%。

資產質量方面，截至去年底，招行不良貸款率為0.95%，較2022年底下降0.01個百分點，撥備覆蓋率為437.7%，較2022年底下降13.09個百分點，貸款撥備率則為4.14%，較去年底下降0.18個百分點。