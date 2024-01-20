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新世界合資洽93億酒店再融資

【明報專訊】新世界發展（0017）及阿布扎比投資局的合資公司Hotelier Finance Ltd，就早年收購香港萬麗海景酒店及另兩間香港高檔酒店，所尋求的92.5億元借貸進行再融資方面，據悉已經與銀行接觸，討論細節。

據稱新的融資額度會與現有在2018年進行的5年期銀團貸款規模相若，有關貸款在去年6月已經到期，並續期多一年。

與阿布扎比投資局合營

據報道指出，借款方向銀行尋求3年期及5年期的再融資報價。新世界及阿布扎比投資局早於2015年組成各佔五成股權的合資公司，並將原屬新世界的香港萬麗海景、灣仔君悅及尖沙嘴凱悅酒店置入其中。

新世界在2013年曾經擬組建商業信託並組成NW Hotel Investments上市，當中安排香港萬麗海景、灣仔君悅及尖沙嘴凱悅酒店放入該信託，當年曾經擬藉此集資8億至10億美元，後來叫停。事隔兩年即在2015年，新世界變陣，改為與阿布扎比投資局組建各佔一半股權的公司名義，購入前述3間酒店，並且因此一舉套現100.82億元，所套現金額比上市集資還要多，每間酒店房造價更達135萬美元的香港高紀錄。最終新世界再沒有將酒店業務安排上市的計劃至今。合資公司當年為了配合及促成收購，從多家銀行取得92.5億元融資。