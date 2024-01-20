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網易據指大裁員 傳媒遊戲業務重災

【明報專訊】網易（9999）傳出大規模裁員消息，據報重災區為網易傳媒、遊戲等業務，各業務和部門裁員比例介乎一成至五成之間。

有部門最多裁一半人手

據內地傳媒《界面新聞》報道，網易自去年12月開始裁員，裁員涉及執行層面的普通員工、管理人員，其中網易傳媒主要在本月開始大規模裁員，涉及網易新聞、網易文創及網易公開課等多條產品線。報道引述消息人士透露，網易傳媒正削減銷售體系的商業策劃崗位，當前階段目標為50%。同時，網易傳媒提供「N+1」的賠償補償方案，被裁員工可獲得年終獎和「13薪」（年底雙薪），而部分員工可以主動提出離職、領取相應賠償。

該報道續稱，除了網易傳媒外，網易其他業務在年初亦開始裁員。其中，遊戲業務的裁員主要針對產品、營運、市場等職位，賠償方案為「N+3」。 另外，部分項目組為員工提供了裁員和轉崗兩個選項，惟轉崗多為外地崗位，空間不大。

網易最新業績顯示，去年第3季收入按年增11.6%至273億元（人民幣，下同）；其中，遊戲及相關增值服務收入按年升16.5%至218億元；創新業務和其他淨收入為20億元，按年略增長。期內，純利按年增17%至78億元。 另據公司ESG報告，截至2022年12月底止，網易全職員工總數為3.1萬人。