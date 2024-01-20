英上月零售跌3.2% 3年最差

雖然零售銷售僅為英國GDP貢獻5%，但銷售下滑可能會導致英國在2023年下半年GDP收縮，增加經濟陷入技術性衰退的風險，令英倫銀行減息的壓力增加。交易商押注，英倫銀行將在6月前開始減息，並將在今年減息超過1厘。英鎊兌美元昨晚跌0.3%至1.2662。這已是英國零售銷售量連續第二年下滑，2023年的跌幅為2.8%，是2018年以來最低水平，與美國持續強勁的零售銷售表現成強烈對比。

日本通脹放緩 紓加息壓力

此外，日本12月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升2.3%，連續第2個月升幅放緩，也是2022年6月以來最低的升幅。數據反映日本通脹壓力持續緩解，緩和了日本央行的加息壓力。市場預期日本央行在下周二的政策會議將維持負利率政策不變，預期可能要至4月才退出超級寬鬆政策。日圓兌每美元昨跌至低見148.8，每百日圓兌港元報5.25算，在接近兩個月低位徘徊。

（綜合報道）

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