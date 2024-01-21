AI股做好 標指道指再創新高 分析：倘美聯儲3月息率不變 股市或有回調風險

明報記者 歐陽偉昉

美股三大指數全周均升

道指上周五收報37,863點，上升1.05%，納指收報15,310點，上升1.7%，與2021年11月創下的歷史高位差距5.56%，全周上升2.26%，標指和道指全周上升1.17%和0.72%，連續第二周上升。人工智能股繼續做好，富國銀行看好Nvidia（美：NVDA）是facebook母企Meta（美：META）人工智能基建的明顯受惠者，上周五升4.2%，續創新高，同業AMD（美：AMD）則升7.11%。

今年重回增長周期 半導體股做好

市場預期半導體行業在經歷去庫存後，今年重新回到增長周期，費城半導體指數上周五上升4.02%，全周累升7.57%。其中，台積電（美：TSM）在上周四給予優於市場預期的首季業績指引，股價周五再升1.04%，全周累升12.82%。另外，瑞銀上調德州儀器（美：TXN）評級至「買入」，目標價上調14.71%至195美元，預期德儀的訂單增長會優於同業，帶動上周五上升4.04%。

利率期貨市場現時預期，聯儲局全年減息1.25厘至1.5厘，較經濟師普遍預期減息1厘進取。聯儲局將於月底議息，對於美股會否因為當局偏鷹言論出現回調風險，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，以主席鮑威爾一貫按經濟數據作決定的說法，明確表示上半年不減息的機會不大，相信本月議息對美股影響不大。事實上，10年期美債債息上周五回升至4厘以上，市場對減息預期已有調整，但美股繼續向上，現時美股由人工智能等投資主題主導，在市場樂觀氣氛下，標指仍有上升空間。不過，若3月聯儲局仍保持利率不變，到時股市會有較大回調風險。

分析：AI增長趨勢可持續長時間

對於後市策略，馮宏遠指現時利率和資金成本仍然高企，因此投資者需要慎選個股，目前市場偏好已錄得盈利、行業在近期處增長趨勢的公司，而非如2021年偏好高增長潛力但虧蝕的中小型科技股。因為符合條件的公司不多，市場亦相信人工智能等增長趨勢可以持續長時間，所以公司高估值在現時相對並非大問題。