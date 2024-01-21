moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中國轉增持美債124億美元

【明報專訊】中國內地連續7個月減持美國國債後，於去年11月再次增持。美國財政部昨日公布，中國內地去年11月增持124億美元美債，按月增長約1.6%，持倉規模升至7820億美元，續為第二美債持有國家，惟相較2022年同期持倉規模少10.1%。日本去年11月增持293億美元美債，持倉升至約1.13萬億美元，繼續成為美國最大債主。

連續7個月減持後首度增持

美國財政部國際資本流動報告顯示，中國內地去年10月美國國債持倉跌至7696億美元，為2009年以來新低，自去年3月以來，7個月連續減持997億美元，累減約11.5%。整體外資在11月增持美國國債2434億美元至7.81萬億美元，按月增長3.2%，去年10月底，市場對美國在2024年減息預期上升，10年期美債孳息率在5厘水平見頂，債價回升吸引外資增持。香港去年11月增持美債120億美元，連續第二個月增持，持倉增至2111億美元，持倉量排第14名。

薩默斯：高度擔憂中國經濟前景

此外，美國前財政部長薩默斯上周結束訪華行程，他接受彭博社訪問時表示，對中國經濟成長前景表示高度擔憂。他關注中國面對如何動用過剩儲蓄的問題，其中一部分浪費在基礎設施和房地產領域的過度投資。目前中國有壞帳積壓的風險，在需求不足和通貨緊縮的情况，壞帳問題會更為沉重而且陷入惡性循環。

薩默斯指中國經濟目前挑戰，與日本上世紀九十年代經濟低迷類似，不過他認為不應看淡中國，內地有大量技術優秀的官員。薩默斯同時警告，美國最終需要提高稅收，以解決巨額經常性預算赤字和支出增加的問題，或在未來數年需要納入議程。