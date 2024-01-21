moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OpenAI傳集資逾百億美元建半導體廠

【明報專訊】彭博社引述消息稱，OpenAI行政總裁Sam Altman與幾名大型潛在投資者，包括阿聯酋富豪、位於阿布扎比的人工智慧公司G42，以及日本軟銀等展開初步討論，擬集資逾百億美元，建立工廠網絡發展半導體製造業務，並已經與頂級半導體製造商討論開展合作。

消息人士稱，Altman正與中東投資者磋商融資，合作包括開發用於訓練和發展人工智能模型。此外，他同時還與台灣台積電（美：TSM）洽談，構建合作伙伴關係，以合作製造晶片。其他潛在合作伙伴，亦包括英特爾（美：INTC）及三星電子。Altman仍有一批潛在合作伙伴及投資者名單有待落實，籌集資金以發展晶片，包括投資一系列半導體生產設施等。

消息人士指Altman希望藉此應付對半導體不斷增長的需求，同時減低對Nvidia（美：NVDA）等晶片公司的依賴。他擔心隨著人工智能的普及，進行大範圍部署時會缺少足夠的晶片，目前一些人工智能相關晶片的預測產能，跟不上預期需求。OpenAI、G42、英特爾、微軟、軟銀和台積電對彭博社不予置評。

馬斯克否認xAI獲5億美元投資

另外，彭博引述消息人士稱，馬斯克旗下人工智能公司xAI，已獲得投資者承諾投資5億美元，惟馬斯克迅速透過其社交媒體平台X回覆，指有關報道不準確。報道指xAI正尋求以估值150億至200億美元進行融資，在未來數周內條款仍可能發生變化，包括有興趣投資者正在評估，能否獲得xAI股份以外的運算能力，或其他方式以代替持有xAI股份。