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蘋果內地官網罕有年初減價促銷 iPhone 15系列最多減500元

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）去年9月中推出iPhone 15系列，惟銷情一直被指不佳，開售至今只有約4個月，蘋果已罕有地在內地推出減價優惠。由1月18日（上周四）至1月21日（今日）間，購買蘋果指定產品，經特定支付方法，最多可獲800元（人民幣，下同）折扣，最新的iPhone 15系列最多減價500元。消息公布後數日，電商的iPhone 15售價也跟減逾1000元，128G的iPhone 15標準版更跌穿5000元，為史上最低。早前已有券商憂iPhone銷情，紛紛下調蘋果目標價，蘋果股價今年以來走勢不振，截至上周四已跌2%。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、路透社、《澎湃新聞》、《第一財經》 、《九派新聞》

蘋果1月15日（上周一）於網站宣布推出「新春優惠」，多款產品於上述時間內購入，並以指定的電子支付或信用卡結帳，可獲減價50至800元，幾乎涵蓋蘋果所有產品種類，如iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch等，其中iPhone最近三代的產品都在優惠當中，除iPhone 15全部機型外，還有iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13。以銀碼計，則以MacBook減價最多，減達800元。

幾乎涵蓋所有產品種類 減價50至800元

據優惠條款，每人僅限於每款產品購買兩件，第三件起便沒有優惠，例如在優惠期內購入兩款iPhone 13可獲折扣，再買入一部iPhone 15，便不能享用今次優惠。在Apple Store門店內購買指定產品亦能享用今次優惠，惟數量有限，iPhone產品只限3萬件，MacBook產品更少，只限750件。

今次減價由蘋果官方發起，惟折扣仍不及內地電商平台。早於去年9月iPhone 15發售以來，內地多個電商平台上iPhone 15系列售價已較蘋果官方低，在雙十一購物節期間更見劈價逾一成促銷，如iPhone 15 Pro Max部分型號已比官方價格低逾900元，標準版iPhone 15、iPhone 15 Plus部分型號也較官方低800至900元。電商拼多多部分iPhone 15產品售價今年來最多已劈價16%。

授權渠道跟減 iPhone 15標準版跌穿5000元

蘋果於周一宣布優惠後，周三（1月17日）起官方授權的銷售渠道也跟着減價，iPhone 15系列降價1050元，128G的iPhone 15標準版售價低至4949元。IDC中國高級分析師郭天翔解釋，今年初蘋果已對iPhone15系列調價，是歷史上首次如此早調整價格，意味第三方銷售點還有更大的調價空間。

iPhone 15自發布以來，已被詬病無甚亮點，適逢中國經濟復蘇乏力，其內地銷情一直被指疲弱。據Counterpoint Research報告，iPhone 15系列在內地上市後首17日，銷量較iPhone 14系列下滑4.5%，即少售了數百萬部手機，約是五年來最差的iPhone開售。去年10月蘋果行政總裁庫克專程到訪內地，望為iPhone 15開售造勢，惟至今銷情未獲提振。

此外，內地手機界競爭激烈，蘋果推出iPhone 15系列之際，正好遇上華為發布Mate 60突襲。Counterpoint Research顯示，Mate 60 Pro內地銷售表現出色，開售六周即售出160萬部，另一方面，據券商Jefferies指出，2024年首周iPhone中國銷量按年瀉30%。路透社另提到，內地部分企業及政府部門為回應美國政府限制使用中國應用程式，反制禁止員工使用蘋果設備。

內媒：華強北二手市場 舊款iPhone加價

iPhone 15系列開售後，《第一財經》去年10月走訪深圳華強北二手手機市場，發現多個舊款iPhone加價，概括商家意見，指原因可能是iPhone 15缺乏賣點，銷情欠佳。報道又引述郭天翔稱，經濟環境或使愈來愈多人關注二手手機，加上近年新機的用家體驗不見大幅改善，九成新的二手手機更值得買。

遭遇減價命運的還有特斯拉（Tesla）（美：TSLA），去年第四季其電動車銷量被中國貨比亞迪（1211）超越，特斯拉亦要在內地降價促銷，如Model 3後輪驅動煥新版減價6%，由26.14萬元降至24.59萬元；Model Y的起售價亦由26.64萬元降至25.89萬元。

蘋果去年與其他科網巨擘並列為「美股七俠」，升勢凌厲，但今年以來走勢疲弱，開市首日已挫4.5%，兼被多間券商看淡。大行巴克萊預料，iPhone 15及16銷情均難見出色，在中國及發達國家銷情疲弱，拖低業績，故調低蘋果的投資評級，由 「中性」降至「減持」，全年目標價下調1美元至160美元，較現價低約17%。

多家大行憂銷情 紛降蘋果評級目標價

另一券商Piper Sandler憂慮中國宏觀環境疲弱，壓抑iPhone需求，認為其銷量增長已見頂，故將蘋果評級由「增持」降至「中性」，目標價由220美元降至205美元。Redburn-Atlantic亦將蘋果評級由「買入」降至「中性」，認為iPhone今年雖恢復增長，但料未來數年上升空間不多，監管風險亦會增加，目標價看200美元，較現價有約半成差距。

市場研究公司Canalys資深副主席Nicole Peng表示，蘋果一直備受壓力，要催谷全球銷情，尤其在中國內地，而且競爭激烈，「果粉」亦愈來愈少意欲換新機，蘋果今次推出優惠算不上意外。她強調，華為正捲土重來，部分中國顧客或因愛國主義而重歸華為懷抱。Canalys料蘋果今年全球銷售平穩，惟內地銷售會輕微回落。

[企業地球村]