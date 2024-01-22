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華資券商持牌人高位流失最多八成 中資行逆市擴張 中金中信里昂人數破紀錄

標籤：經濟

【明報專訊】港股疲軟，成交淡靜，經紀難搵食，本地券商「瘦身」情况日趨嚴重。數據顯示，時富證券等本地中型券商，持牌人員數目跌至近年紀錄新低，創興、金利豐、輝立、海通、凱基及英皇證券等，持牌人員數目亦較高峰期下跌三成至八成。不過，部分中資行卻逆市擴張，中金旗下的中國國際金融香港證券，以近1800人成為單一公司計、持牌人員數目全港最高，並為紀錄高位，中信里昂、中信證券及華泰等持牌人員數目亦創有紀錄以來最高。

明報記者

業界指出，低佣、低成交及網上落盤趨勢下，傳統經紀難搵食，券商裁員的趨勢，已由細行蔓延到中型行。

根據獨立股評人David Webb旗下Webb-site綜合證監會的數據顯示，部分本地中型券商，持牌人員數目跌至近年紀錄低位。時富證券近年持牌人員（負責人員及持牌代表）數目持續下跌，目前（截至1月16日）只有59人，較紀錄中高位的317人，下跌逾八成，亦為2003年有紀錄以來最低。其他中型券商方面，持牌人員數目亦較高峰期下跌三至六成。當中創興證券目前持牌人員有39人，較高峰期下跌64%；金利豐證券目前持牌人員只有42人，較高峰期下跌53%（見圖）。

瘦身潮由細行蔓延至中型行

不過，部分中資行卻逆市擴張，中國國際金融香港證券近年持牌人員數目持續上升，目前達1799人，為有紀錄以來最多，以單一公司計，並為全港金融中介之首。其他中資行持牌人員數目亦創有紀錄以來最高，包括中信里昂、中信證券、以及華泰金融控股等。

證監會網站顯示，截至去年9月，持1號牌（證券交易）的持牌代表數目有27,350名，較2022年底的27,827名，減少477名。截至去年9月，持1號牌的負責人員數目有5078名，較2022年底的5159名，亦減少81名。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，證券業經營環境持續惡劣，券商收縮、裁員及結業的趨勢，由細行蔓延到中型行。中型行以往主要有四大收入來源，包括買賣股票佣金、股票孖展利息、新股孖展利息及手續費，以及替上市公司包銷、配股等收費，惟現時四項收入皆大幅縮減。相反，合規成本卻不斷上升，租金及人工亦沒有下跌，直言很多中型行現時是「食老本」，「以前賺落不少，補貼現時虧損，即是蝕住做！」

至於中資行逆市擴張，他認為中資行整體仍然審慎，始終生意淡靜，估計因部分券商捱不住結業，從業員過檔有實力的中資行。

證券界：政府港交所走錯方向

有熟悉中資行運作人士指出，過去兩三年，因內房問題，九成以上的中資證券行都受影響；不少華資行，因自營交易或透過基金間接投資內房，亦受波及。但行內仍有小部分中資行避過內房一刧，故逆市可擴張。此外，內地股市疲軟，內地部分券商經營困難，香港子公司亦受波及，但從業員始終要「搵食」，惟有過檔有實力的其他中資行。

證券及期貨專業總會會長陳志華指出，近20年無論政府、證監會及港交所（0388）都走錯方向，不斷收緊行業生存空間，包括借殼上市、孖展借貸、上調股票印花稅（近期已下調）等。同時本地券商亦不思長進，沒有大力培養人才、發展科技等，造成行業萎縮。