瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想

【明報專訊】港股恒指上周大跌5.76%或935點，今年以來連跌3周累積下跌1739點或10.2%，作為比較，美股道指標指上周均上升及創歷史新高，可謂榮辱互見。今期封面故事由去年中已明確看好美股的瑞士寶盛亞洲區投資總監及投資管理部主管Bhaskar Laxminarayan、亞洲區研究部主管Mark Matthews、中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志，以及法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏分析最新形勢。Laxminarayan認為，美股今年仍可看好，7隻龍頭科技股（Magnificent 7）股價勁升亦有盈利增長支持，料可繼續跑贏大市；鄧啟志認為，恒指目前估值吸引，已反映不少壞消息，冀恒指在現水平能夠止跌回穩，Matthews亦認為本港地產股估值吸引，可以留意；譚慧敏則預期，外資對中國股市的沽售壓力在上半年或仍會持續。
恒指上周大跌935點或5.76%，周四最低報15,183點，周五收報15,308點，逼近2022年10月低位14,597點，而且亦較2018年1月33,484點歷史高位大跌54.28%；作為比較，美股三大指數道指、標指及納指上周分別上升0.72%、1.17%及2.26%，2018年1月以來近6年分別勁升逾50%、逾80%及逾1.2倍，與港股形成強烈對比。
其實美股在2022年也曾經受累加息陰霾明顯調整，惟去年首季已回升，由於當時繼續處於加息周期，在美股升浪初期不少投資者對此感到莫明其妙，瑞士寶盛Laxminarayan在《Money Monday》406期（去年7月10日出版）封面故事指出，雖然美國去年通脹高企、聯儲局繼續加息、GDP增長按年料放緩、標指成分股企業盈利料按年下跌，但市場總是向前望的，在減息及其他利好因素推動下，預料今年及明年標指成分股企業盈利均錄得雙位數升幅，故他預期美股升浪將會持續，他當時比喻說：「目前市况恍如投資者在電視畫面上看到狂風暴雨，於是便打開雨傘，但其實狂風暴雨是昔日的片段，現時室外陽光普照。」
目前回看，Laxminarayan上述預測十分準確，故他上周出席瑞士寶盛2024年投資展望時發表對美股的觀點亦值得大家重視。Laxminarayan首先指出，美股是全球最大股票市場，往往亦是全球最多賺錢機會的股票市場，此情况去年出現後，今年料會延續，原因之一是標指成分股企業盈利去年料按年下跌3.9%後，今明兩年分別料增長11.5%及11.9%（見圖1），盈利增長可望帶動股價向好。
美股去年升浪集中在受惠於人工智能熱潮的英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、facebook母公司Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7），若扣除該7隻科技股，標指其餘493隻成分股股價期內平均僅錄得單位數升幅，不少投資者擔心美股升勢過度集中在少數股份，甚至出現類似2000年爆破的科網泡沫，但Laxminarayan認為，該7隻科技股股價勁升有盈利增長支持，認為投資者不必就此過慮。
普徠仕全球科技股票策略基金經理Dominic Rizzo在《Money Monday》422期（去年10月30日出版）曾詳細分析人工智能架構可以分為4層，最底層的是晶片生態系統（Chip Ecosystem），龍頭股是產銷圖像處理器（Graphics Processing Unit、GPU）晶片英偉達；第3層是基建及賦能者（Infrastructure & Enablers），包括提供雲計算服務的蘋果、微軟、亞馬遜及Alphabet等，而這亦需要興建大量數據中心；第2層是基礎模型（Foundational Model），主要是指可以大語言模型等編寫應用程式的公司，當中包括微軟旗下的Open AI、Meta旗下LLaMA、Google旗下PaLM2及亞馬遜旗下Titan等等；最頂層則是聊天機器人等應用（Applications），包括微軟Open AI旗下ChatGPT、Google旗下Bard及亞馬遜旗下CodeWhisperer等。
Laxminarayan指出，市場預測英偉達旗下來自數據中心的收入今年將勁升1倍至逾400億美元後，至2027年將又再勁升1倍至逾800億美元（見圖2），增長非常強勁；另外，Laxminarayan分析，目前全球GPU市場近半由雲計算服務公司所購買，後者相信是接到大量客戶就人工智能（AI）衍生對雲計算服務的需求才會購買GPU，而這間接證實了市場對人工智能產品及服務需求強勁。
綜合上述分析，Laxminarayan預期，美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）由2023至2025年每股收入複合年增長率（CAGR）為11.4%，明顯高於標指其餘493隻成分股期內每股收入CAGR的2.9%（見圖3），在「買股票是尋求增長」此前提下，他相信Magnificent 7今年股價相對於其他標指成分股仍會有較佳表現。
美股以外，Laxminarayan認為，由於美國聯儲局今年料將開始減息周期，利好全球風險資產，當中，在亞洲股市中，他估計去年表現已經理想的日本及印度股市，今年仍會延續強勢。
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