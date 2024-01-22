瑞士寶盛Laxminarayan：今年續看好美股 料盈利增長理想

明報記者 葉創成

恒指上周大跌935點或5.76%，周四最低報15,183點，周五收報15,308點，逼近2022年10月低位14,597點，而且亦較2018年1月33,484點歷史高位大跌54.28%；作為比較，美股三大指數道指、標指及納指上周分別上升0.72%、1.17%及2.26%，2018年1月以來近6年分別勁升逾50%、逾80%及逾1.2倍，與港股形成強烈對比。

標指今明兩年盈利料均升逾一成

其實美股在2022年也曾經受累加息陰霾明顯調整，惟去年首季已回升，由於當時繼續處於加息周期，在美股升浪初期不少投資者對此感到莫明其妙，瑞士寶盛Laxminarayan在《Money Monday》406期（去年7月10日出版）封面故事指出，雖然美國去年通脹高企、聯儲局繼續加息、GDP增長按年料放緩、標指成分股企業盈利料按年下跌，但市場總是向前望的，在減息及其他利好因素推動下，預料今年及明年標指成分股企業盈利均錄得雙位數升幅，故他預期美股升浪將會持續，他當時比喻說：「目前市况恍如投資者在電視畫面上看到狂風暴雨，於是便打開雨傘，但其實狂風暴雨是昔日的片段，現時室外陽光普照。」

目前回看，Laxminarayan上述預測十分準確，故他上周出席瑞士寶盛2024年投資展望時發表對美股的觀點亦值得大家重視。Laxminarayan首先指出，美股是全球最大股票市場，往往亦是全球最多賺錢機會的股票市場，此情况去年出現後，今年料會延續，原因之一是標指成分股企業盈利去年料按年下跌3.9%後，今明兩年分別料增長11.5%及11.9%（見圖1），盈利增長可望帶動股價向好。

美龍頭科技股勁升有盈利支持

美股去年升浪集中在受惠於人工智能熱潮的英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、facebook母公司Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7），若扣除該7隻科技股，標指其餘493隻成分股股價期內平均僅錄得單位數升幅，不少投資者擔心美股升勢過度集中在少數股份，甚至出現類似2000年爆破的科網泡沫，但Laxminarayan認為，該7隻科技股股價勁升有盈利增長支持，認為投資者不必就此過慮。

美雲計算商積極採購晶片 AI需求強

普徠仕全球科技股票策略基金經理Dominic Rizzo在《Money Monday》422期（去年10月30日出版）曾詳細分析人工智能架構可以分為4層，最底層的是晶片生態系統（Chip Ecosystem），龍頭股是產銷圖像處理器（Graphics Processing Unit、GPU）晶片英偉達；第3層是基建及賦能者（Infrastructure & Enablers），包括提供雲計算服務的蘋果、微軟、亞馬遜及Alphabet等，而這亦需要興建大量數據中心；第2層是基礎模型（Foundational Model），主要是指可以大語言模型等編寫應用程式的公司，當中包括微軟旗下的Open AI、Meta旗下LLaMA、Google旗下PaLM2及亞馬遜旗下Titan等等；最頂層則是聊天機器人等應用（Applications），包括微軟Open AI旗下ChatGPT、Google旗下Bard及亞馬遜旗下CodeWhisperer等。

Laxminarayan指出，市場預測英偉達旗下來自數據中心的收入今年將勁升1倍至逾400億美元後，至2027年將又再勁升1倍至逾800億美元（見圖2），增長非常強勁；另外，Laxminarayan分析，目前全球GPU市場近半由雲計算服務公司所購買，後者相信是接到大量客戶就人工智能（AI）衍生對雲計算服務的需求才會購買GPU，而這間接證實了市場對人工智能產品及服務需求強勁。

美減息利風險資產 看好日本印度股市

綜合上述分析，Laxminarayan預期，美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）由2023至2025年每股收入複合年增長率（CAGR）為11.4%，明顯高於標指其餘493隻成分股期內每股收入CAGR的2.9%（見圖3），在「買股票是尋求增長」此前提下，他相信Magnificent 7今年股價相對於其他標指成分股仍會有較佳表現。

美股以外，Laxminarayan認為，由於美國聯儲局今年料將開始減息周期，利好全球風險資產，當中，在亞洲股市中，他估計去年表現已經理想的日本及印度股市，今年仍會延續強勢。

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[封面故事]