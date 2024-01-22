moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

萬天擬拓灣區食肆零售 爭取投資者參與融資

【明報專訊】中國萬天控股（1854）近年搭建及開發食材供應鏈業務，集團副主席兼行政總裁鍾學勇接受本報訪問時稱，現時他們擬在大灣區、東南亞及中東發展業務網絡，主打30大類食品貿易，並且在大灣區開拓食肆及零售業務。他不諱言當中投資不少，但是隨着集團獲鄧普頓、恒基地產（0012）主席李家傑等入股打好基礎，期望爭取更多投資者參與融資支持發展。

欲將泰國榴槤巴西白糖進口灣區

他指：「集團希望發展成為全球綠色食品供應商，發展大灣區市場是第一步，並計劃將泰國的榴槤、波士頓龍蝦、巴西白糖等進口大灣區，或將東南亞食品輸往中東。」鍾學勇續稱，香港居中會作為總部，深圳則作為其供應鏈全球總部，中山會成為產業總部，開發食品、零售等業務。在零售領域，他們開發海鮮市場、社區店等。

在大灣區市場發展方面，鍾學勇說，食品貿易環節會聚焦大品類食材，計劃到2026至2027年時開發海鹽、白糖、榴槤、燕窩、白米等共30項單品類供應，爭取每大類食品銷售額達10億元。三大高蛋品質食品如牛肉、海產及水果將會是開發重點。目前集團已經在區內供應白糖、榴槤、牛肉等5大類食品。此外，該集團亦擬在未來兩至三年發展約2000個天空農場供應區內市場。在下游領域，他說，集團擬開設近300間食肆，包括大眾化大牌檔、天空花園風格的西式食肆，甚至擬打造米芝蓮級數的食府。其透過與合作伙伴，他冀供應食品約2000間學校及數百間超級市場，以至餐飲連鎖、學校、飯堂等。

擬年底開發中東市場 主打綠色食品

除在大灣區發展，鍾學勇稱集團已於今年打入東南亞市場，並擬今年底開發中東市場，主打綠色食品，亦考慮發展清真食品市場。他估計上游業務日後會佔集團80%業務比重，中、下游業務則佔比20%。線上業務則佔比約20%。在業務發展成熟時，他估計淨利潤率約有3個百分點。

在組建業務過程中，他不諱言要涉及較多投資。他說集團在去年6月份完成供股集資逾一億元，引入鄧普頓基金及華夏基金等參與，亦獲李家傑入股，他期望進一步引入大規模的ESG基金或其他家族參與投資，加上獲銀行授信額度融資，料有助支持業務發展。