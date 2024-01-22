moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

對冲基金橋水Two Sigma去年投資內地獲利 AUM大增

【明報專訊】據報全球最大對冲基金公司橋水，以及Two Sigma去年於中國跌市中成功獲利，資產管理規模倍增（AUM）。《金融時報》引述基金分銷商消息報道，橋水旗下的全天候策略中國私募基金，去年回報率高達10.2%，而同期Two Sigma旗下3隻中國基金亦於均錄得超過16%的回報率；而兩家公司的消息人士指出，橋水（中國）投資管理公司截至去年底的AUM，升至400億元（人民幣，下同），較兩年前大增四倍；至於Two Sigma其AUM於同期亦升近一倍。

有人歡喜有人愁，中國經濟疫後復蘇乏力及內房問題拖累，滬深300指數去年累跌11.7%，許多投資公司亦紛紛想仿效橋水的成功，通過投資大宗商品和衍生品等替代資產類別，惟其回報率則不如這兩家全球最大對冲基金公司的基金高。據公開資料顯示，去年共771隻內地多策略對冲基金，僅平均錄得2.8%的回報率。

橋水中國基金投資黃金ETF報捷

報道引述深圳榮智投資顧問的副總裁張忠玉表示：「全球對冲基金知道如何應對熊市，因為他們經歷過無數的起伏。」、「大多數中國基金只懂得在牛市中賺錢。」

有橋水高層於路演時表示，橋水旗下的全天候策略中國私募基金，其大宗商品投資為黃金ETF，其ETF於去年的跌市中，錄得雙位數回報，推升整體基金回報表現。

據公開資料顯示，多個上海及深圳的黃金ETF上市公司，均於去年上半年將橋水旗下的全天候策略中國私募基金，列入頭十大的持有人；而去年橋水中國發行共56個投資產品，為有史而來的高位。