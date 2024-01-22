子女欲海外升學 留意多元貨幣儲蓄

明報記者 劉敬華

Economist Impact近日發表《做足萬全準備：中國內地及香港家長如何為子女海外升學做好準備》的研究報告，該項調查成功訪問1000名香港及內地家長，當中一半受訪者的子女目前在海外留學，另一半正在計劃當中。Economist Impact行政主管Gillian Parker指出，調查結果顯示不少家長考慮於中小學階段安排子女到海外升學，雖然接近70%家長已經或正在計劃安排子女到海外接受大學教育，但有21%家長表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，較現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長約佔11%為高，而家長心儀的子女升學熱點仍是美國、英國、加拿大及澳洲，惟有16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作為子女升學首選，約7%香港受訪者考慮把內地視為子女就學選擇，6%內地受訪者則計劃尋求子女在港就學的機會，這與現時只有0.5%受訪者安排子女跨境就學的比率顯著增加。

至於安排子女遠赴外地升學的挑戰，Parker續稱，58%受訪者表示海外升學的費用高於預期，最多受訪者指超出預算的原因為宿費及生活開支增加，約佔24%，另有22%受訪者則認為是基於學費波動，對於子女海外升學所需的資金，83%家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部教育費用，44%家長表示會透過借貸來支付。匯豐保險香港及澳門行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，近年環球投資市場充斥不確定性，加上各地教育行業的通脹，以及海外生活成本增加，均影響父母安排子女往海外升學的預算，因此更早及更全面的財務規劃，可幫助家長更好地規劃子女海外教育的長遠成本，其中包括選擇可提供多元貨幣選擇的靈活儲蓄計劃，以確保子女能受惠於環球機遇。

事實上，疫後環球跨境活動逐步復常，海外升學深造、於海外遙距就業，或到海外退休的需求增加，同時也有愈來愈多港人開始考慮此等海外生活的可能性，以致近年市場有不少可轉換貨幣的儲蓄保險計劃應市，讓投保人一旦改變未來大計，如變更子女海外升學或自己海外退休目的地時，可就新目的地轉換儲蓄貨幣，部分計劃更可讓投保人分拆保單，分拆後的保單可選擇以不同貨幣儲蓄。是次比較的6個多元貨幣儲蓄計劃中，若比較可選貨幣數目，當中以友邦「盈御多元貨幣計劃3」、安盛「摯匯儲蓄計劃」及匯豐保險「匯圖多元貨幣保險計劃」提供的保單貨幣選擇較多，均達9種，惟要留意這些計劃的澳門元選項，只適用於由澳門簽發的保單。

留意匯兌風險 貨幣貶值損利益

轉換貨幣方面，是次比較的計劃中，以友邦「盈御多元貨幣計劃3」較早可行使轉換貨幣選項，投保人可由第2個保單年度終結後起行使，其他計劃則由第3個保單周年日起，至於轉換次數，則以匯豐保險「匯圖多元貨幣保險計劃」較多，每個保單年度最多可轉換3次，由第3個保單周年日起，或保費繳付期完結後且此保單已全數繳付所有保費（以較遲者為準）便可申請轉換，並沒有限定需於相關保單周年日前或後的指定時間內申請轉換。

還要留意的是，多元貨幣儲蓄計劃雖為投保人提供轉換貨幣的靈活性，但另一面卻存在匯兌風險，即使是同一計劃，也會因應不同貨幣提供不同的保單回報，當匯率上升時，投保人可賺取貨幣升值帶來的回報，同時獲得人壽及意外身故保障，但若匯率波動，又或貨幣貶值，則有可能導致部分利益損失，也有機會出現往後繳交保費高於首次保費情况，選擇此類產品前宜衡量自身的風險承受能力。

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