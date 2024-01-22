許健生：AI硬件出台 潛力惹憧憬

在人工智慧全面起飛的今天，像電腦和手機這樣的設備需要強大的「大腦」來支撐——也就是芯片。全球芯片巨頭英特爾（Intel）正迎頭趕上，宣布推出3款新品，意圖維持其市場領導地位。而眾所矚目的，正是他們的目標：到2025年實現1億台個人電腦搭載AI技術，這或許會是英特爾的翻盤戰術。

NPU加速處理人工智慧任務

新的芯片如英特爾的Core Ultra和AMD的Ryzen 8000都配備專門的「神經處理單元」（NPU），能加速本地處理人工智慧任務，而非像ChatGPT和微軟Copilot那樣依賴雲端伺服器。

而另一芯片巨頭Nvidia推出全新的ACE（Avatar Cloud Engine）微服務，以及新一代的GeForce RTX SUPER GPU和新一代AI電腦。ACE主要可加強遊戲內或其他應用場景中的數碼角色其細緻程度及互動性。而GeForce RTX 40 SUPER系列，則以強力的AI性能為賣點，比普通版本提高50%以上的生成速度。

而今年較多人討論的就是AI PC，多間大廠如Lenovo、Acer及HP等都相繼會推出帶有NPU（Neural Processing Unit） 神經處理單元來提升其人工智能的運算能力。大多數早期利用本地（local）NPU處理軟件，主要針對創作類工作負載，如改善Adobe Photoshop、DaVinci Resolve和Audacity等工具的表現，但是對於單純使用者來說，本地AI能提供什麼助益呢？

AI PC仍處起步階段

坦白講，筆者綜合各方面有關AI PC在CES2024的報道，NPU帶來的AI改進在現階段尚無太大說服力，目前只能完成一些有趣小把戲，暫未成大氣。但相信各大廠都會投入更多資源在人工智能硬件發展上，實在也有太多年電腦產品缺乏消費者換機的誘因。

HP新推出的Omen Transcend 14展示了NPU如何在播放視訊流程，同時GPU可以運行Cyberpunk 2077。Acer的Swift AI-Ready筆記型電腦則更加實用，Acer透過其PurifiedView和PurifiedVoice 2.0的音訊視訊人工淨化功能，在視訊過程中，實時處理背景噪音及優化影效果，配備3個麥克風陣列，並承諾今年後續提供更多AI功能。

AI改善Zoom及Teams視訊會議品質

MSI也嘗試利用本地AI改善Zoom和Teams視訊會議品質。Core Ultra筆記本展示了Windows Studio Effects如何利用NPU自動模糊視訊會議背景，與之相比，配備Nvidia強大AI軟體Broadcast的筆記型電腦也完備相同功能，但由於不需要啟用顯卡就能處理背景模糊，Core Ultra筆記本耗電量明顯低於Nvidia筆記本。

MSI新的AI引擎也可以智慧偵測你的電腦正在進行何種工作，並相應靈活調整電池設定、風扇速度和顯示設定，這個做法與現有筆記本基本調整作業負載已有一定程度重合。

此外，MSI展示了一款名為AI Artist的軟體，它利用流行的穩定差異生成AI藝術框架在本地完成圖像生成。雖Windows Copilot和其他服務也能完成類似工作，但AI Artist直接在本地運行，操作性更強。Lenovo的NPU驅動AI願景似乎最具吸引力，名為「AI Now」的功能組合看起來真正實用，除了圖像生成外，它也能根據文本輸入自動設定壁紙，或啟用眼睛保護模式低照明濾鏡。此外，它能根據你的使用情况自行調整電池設定。

智能科技產品為電子業闢新市場

而筆者認為除AI PC及AI手機外，以人工智能技術衍生出來的智能科技產品將為電子產業開闢一個新市場。就好像在CES發布的Rabbit R1，橙紅色機身上配備2.88吋觸控螢幕、可以360度旋轉的相機鏡頭，還搭載2.3GHz MediaTek聯發科處理器、4GB＋128GB儲存空間、1000mAh電池，並支援4G和Wi-Fi連接功能。

Rabbit R1使用自家的操作系統rabbitOS，使用者以聲控的方式對Rabbit R1下達指令，加入Spotify、Uber等服務帳號，可執行音樂播放、叫車、訂餐、旅遊規劃，甚至根據冰箱中的食材建議低卡料理食譜等等服務。

總體來說，NPU目前剛出現在PC上，相關應用從有趣小功能上，但以實用性來說還需一段時間，但NPU帶來的潛力卻是筆者所期待。對用家而言，如希望提升電腦算力，今日還是買張強力的顯卡較買AI個人電腦更為實際。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]