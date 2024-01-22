陳正犖：澳元短期超賣 或上望0.669阻力

【明報專訊】美國首次申領失業救濟金人數意外下降至1年多以來最低，顯示1月就業增長可能仍保持強勁。近期美聯儲官員亦相繼釋放較鷹派信息，例如亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克預計今年第3季才開始減息，貨幣市場目前反映的3月份減息機會率已回落至約50%，是自12月中旬以來最低水平。經濟數據堅挺，美匯指數徘徊在200天移動平均線103.4附近。從技術走勢分析，美匯指數或需要突破前期高位104.3才能確認上升趨勢。
澳洲去年12月就業意外下降，結束了前兩個月的強勁增長，淨就業人數減少6.51萬人，是疫情以來最大單月跌幅，失業率則維持平穩，交易員預期澳洲央行8月減息機會率上升。不過，另一邊廂，國際貨幣基金組織呼籲澳洲央行要再加息對抗通脹，力求通脹能早於2026年前回落至央行目標，甚至指當地政府亦需要削減開支配合。我們預計澳元兌美元技術反彈或持續，並可能測試其阻力位0.6690。
短線上我們留意到黃金（目標價可參考每盎司2140美元）和澳元或出現策略性機會。中國經濟數據未見明顯起色，已拖累澳元出現技術性超賣，除了上述兌美元直盤，投資者亦可考慮部署澳元兌歐元，目標價參考0.6150。
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