安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引

第一，宏觀經濟層面上，雖然經濟復蘇或需要更多時間，但從周期角度來看，現在經濟正處於低位。許多指標包括信貸增長、貨幣活躍度和價格指數疲軟，並處於歷史上多輪經濟周期的低位，我們應更關注未來可能出現的周期反轉。

第二，刺激政策已經出台，有望漸見成效。財政政策推動經濟主要取決於發債進度，但隨着美國經濟和通脹逐步受控，美債利率已逐步向下，從而減緩了中國貨幣政策的壓力，2024年中國國內貨幣政策放鬆的空間可冀。

第三，企業盈利或有好轉迹象。從最近公布的2023年第3季財務報告來看，上市公司的業績已出現一定程度改善，盈利能力暫時企穩。毛利率改善是利好業績的主要原因，其次是由於第3季中國工業生產價格指數（PPI）反彈所致。

第四，與過往歷史、國際和其他資產比較，現時A股估值處於相當吸引的水平。

第五，目前，金融市場投資者和社會對股票的情緒較為悲觀，因此未來存在着資金再平衡的空間。

為何金融市場對刺激政策反應冷淡？市場有何期待？

我們認為，雖然部分刺激政策出台，但投資者仍存隱憂。從短期角度來看，經濟各項指標仍然弱勢，亦顯示出一定的通縮風險。從中期角度來看，金融市場依然憂慮經濟的結構性風險，其中主要聚焦於房地產市場。

本來，刺激政策發揮作用就需要一些時間，金融市場亦期待更大力度政策的出台。此外，股票市場在面臨重大轉折點時會有一些慣性，而金融市場投資者亦需時調整他們的預期。

施羅德基金管理（中國）首席投資官

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[安昀 投資放大鏡]