moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

安昀：中資盈利料好轉 A股估值吸引

【明報專訊】近期，內地金融市場持續疲弱，但縱觀整體經濟、金融和各個行業的情况，我們依然持相對正面的看法，總結如下：

第一，宏觀經濟層面上，雖然經濟復蘇或需要更多時間，但從周期角度來看，現在經濟正處於低位。許多指標包括信貸增長、貨幣活躍度和價格指數疲軟，並處於歷史上多輪經濟周期的低位，我們應更關注未來可能出現的周期反轉。

第二，刺激政策已經出台，有望漸見成效。財政政策推動經濟主要取決於發債進度，但隨着美國經濟和通脹逐步受控，美債利率已逐步向下，從而減緩了中國貨幣政策的壓力，2024年中國國內貨幣政策放鬆的空間可冀。

第三，企業盈利或有好轉迹象。從最近公布的2023年第3季財務報告來看，上市公司的業績已出現一定程度改善，盈利能力暫時企穩。毛利率改善是利好業績的主要原因，其次是由於第3季中國工業生產價格指數（PPI）反彈所致。

第四，與過往歷史、國際和其他資產比較，現時A股估值處於相當吸引的水平。

第五，目前，金融市場投資者和社會對股票的情緒較為悲觀，因此未來存在着資金再平衡的空間。

為何金融市場對刺激政策反應冷淡？市場有何期待？

我們認為，雖然部分刺激政策出台，但投資者仍存隱憂。從短期角度來看，經濟各項指標仍然弱勢，亦顯示出一定的通縮風險。從中期角度來看，金融市場依然憂慮經濟的結構性風險，其中主要聚焦於房地產市場。

本來，刺激政策發揮作用就需要一些時間，金融市場亦期待更大力度政策的出台。此外，股票市場在面臨重大轉折點時會有一些慣性，而金融市場投資者亦需時調整他們的預期。

施羅德基金管理（中國）首席投資官

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[安昀 投資放大鏡]