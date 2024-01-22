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袁國守：市場對港股失信心 投資放眼全球

【明報專訊】港股延續2023年弱勢，踏入2024年以來，恒指累瀉10.2%，單是上周蒸發935點或5.8%，周五收報15,308點；科指傷勢更重，一周累跌9.8%。

恒指已失守去年12月11日低位15,972點，支持位變阻力位，就算技術反彈，料於15,900至16,000點止步，除非內地推出「驚喜」刺激政策，否則尋底之旅或繼續，短期勿輕言撈底，頂多投機買賣。

港交所 （0388） 行政總裁歐冠昇稱，港股已接近「投降點（capitulation point）」，遭拋售因利率上升、地緣政治衝突及市場對中國經濟增長的憂慮。事實上，這些利淡因素，許多投資者也能「琅琅上口」，大市理應反映得「七七八八」，况且恒指市盈率已降至8倍，惟還是一浪低於一浪，外資北水皆嫌棄，只可說市場失去兩個字：信心。

信心要多年建立，既然形勢比人強，投資部署應放眼全球，雖然道指和標普500指數上周五再創歷史新高，但今期封面故事主角瑞士寶盛亞太區投資總監及投資管理部主管Bhaskar Laxminarayan認為，美股仍是全球股市首選，不妨細閱他的分析。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]