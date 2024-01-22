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摩根大通亞洲：部署日圓回升 日港購10096

【明報專訊】日本央行將於周二（1月23日）公布議息結果，據彭博報道，市場預期日本央行將維持負利率及孳息曲線控制政策不變。日本通脹升幅放慢及需求未見穩定增加，或支持日本央行維持寬鬆貨幣政策。彭博報道又指出，日本央行行長植田和男曾暗示，日本央行將觀望3月時，各大企業與工會的薪資談判結果，以評估通脹能否達到2%的目標水平。

日圓兌港元近日於5.28水平回穩，輪場資金傾向博日圓反彈，當中以日港購（10096）較受投資者歡迎，截至上周五街貨量增加至逾30%。

如投資者希望部署日圓回升，日港購（10096）為合適條款，行使價5.4元，2024年6月28日到期，實際槓桿達15倍；如認為日圓兌港元或進一步考驗5.2支持，做淡可參考日港沽（10099），行使價5.3港元，2024年12月27日到期，實際槓桿約11倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]