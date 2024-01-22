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廖偉強：挽回市場信心是重中之重

標籤：廖偉強

【明報專訊】將於下月公布的《財政預算案》，隨着財政司長親自表明不會開徵「資產增值稅」後，市場焦點又回到是否全面撤銷樓市辣招上。眾所周知，政府須協助樓市企穩，挽回市場信心，才不致影響整體經濟復蘇步伐及庫房收入，這對於整個香港都甚為重要。

綜觀去年《施政報告》「減辣」後，至今有一季左右，但樓市沒因「減辣」令成交回復活躍。樓價受經濟因素及辣招未有完全鬆綁所影響，持續下滑，提振樓市刻不容緩。雖然任何政策都需經過一段時間驗證，才可知成效如何；但今次香港情况卻不可拖得太久，因為香港備受社會運動及疫情打擊後，經濟傷痕纍纍，至今仍舉步維艱，部分市民亦對前景失去信心，若政府還不加快推出有效措施穩定樓價，筆者擔心香港在長時間內都不能重拾昔日光輝。所以，筆者認為政府應借助《財政預算案》盡快全面撤銷辣招，令樓市回到正常軌道上。

事實上，97年亞洲金融風暴後，本港樓市連跌近6年，直至2003年更遇上沙士，經濟民生直插谷底，其後中央政府推出「自由行」及「CEPA」等政策扶持，香港才漸見起色。筆者覺得，今天情况與當年後沙士時期有些相近，當年「自由行」帶動大量內地人來港消費，推出不到1年，經濟已漸回復活力，房地產交易量亦回升，樓價由低位反彈。港人眼見資產價值回升，消費意欲亦轉強；而地產交投轉活，令很多相關行業都得益，各行各業亦能活起來。

現在政府大力吸納人才來港，除了補充勞工不足外，亦帶來很多額外的資金和消費力，這些人才將會愈來愈多，增加住屋需求，若提振經濟的威力亦如當年的「自由行」般，香港就有救了。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]