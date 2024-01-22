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布少明：租金回報升 成入市誘因

標籤：布少明

【明報專訊】港股在新一年表現未如理想，樓市近期相對表現較佳，新盤交投漸見起色，二手交投雖然仍處整固局面，但從上升的睇樓量反映，購買力有回流二手的迹象，相信成交有望慢慢回升。

相對買賣，租務更是持續活躍，租金升幅未見盡頭，足見市場剛需依然強勁。回顧2023年美聯租金走勢圖表現，租金自2月私人住宅呎租開始上升，連升10個月，至12月才按月回落約0.1%，全年升約6.8%，創6年來最大升幅。租金向好，自然帶動租金回報率。根據美聯物業研究中心資料，近期十大藍籌屋苑租務回報亦隨租金水平同步上升，以2023年計，十大屋苑租金回報率全面回升，租金回報率逾3厘的屋苑數目，由2022年12月的2個大增至去年12月的8個。沙田第一城去年12月租金回報率約3.92厘，為十大屋苑最高。美孚新邨以3.74厘排第二；黃埔花園、康怡花園、嘉湖山莊、映灣園、麗港城及新都城均超越3厘；至於太古城及海怡半島則分別錄2.96厘及2.76厘。

相較之下，樓價未見回升迹象。美聯樓價指數最新報136.55點，按周跌0.28%，連跌22周；較4周前跌1.79%；2024年迄今跌0.73%，見逾7年新低。從另一角度來看，樓價續跌極可能成為買家入市的誘因。

租金及租金回報上升，除了反映住屋的需求熾熱之外，更重要的是有機會吸引長線投資者及用家入市。現時住宅的租金回報已較之前吸引，加上美國聯儲局有可能於今年上半年減息，本港息口或會跟隨向下，供樓負擔減少，在租金上升之下，「供平過租」的情形可能在不久將來重現，成為扭轉目前樓市局面的重要因素。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]