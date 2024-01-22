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馬泰陽：利好浮現 龍年樓市騰飛

標籤：馬泰陽

【明報專訊】龍有吉祥，尊貴意思，我們一般會認為龍年為吉祥之年。每逢農曆新年前，不少堪輿學家會為新一年把脈預測，隨着甲辰龍年將至，不少已對新一年樓市進行預測解構，當中有說好，亦有說壞，新一年樓市仍充滿挑戰，但筆者對龍年樓市持樂觀看法。

筆者試以對上兩次龍年樓市數據作分析，首先2000年龍年，一手私宅註冊量及二手註冊量均錄得跌幅，兩者分別按年跌11.9%及15%。主要因為本港受亞洲金融風暴影響，加上2000年時科網股爆破，經濟雪上加霜。12年後的龍年（2012年），當年年初的環球經濟受歐債危機影響，本港經濟比預期佳，吸引大量資金流入，令本港樓市價量齊升；當年本港一手私宅及二手註冊量分別按年升約21.4%及9.4%，相信因當年政府推出「雙辣招」以抑制升幅，否則相信當年或會有更高增幅。

至於新一年甲辰龍年，筆者認為，市場預料聯儲局將減息，息口有望回落，將對本港樓市有利；另外，去年《施政報告》為樓市鬆綁「減辣」，加上政府搶人才，勢將增加住屋需求，支持樓市。相信待農曆新年後，海外人才將陸續來港，屆時料提振經濟；同時，市民憧憬新一份《財政預算案》內，辣招或撤銷，將帶動樓市交投，讓樓市得以長遠健康發展。

在現時經濟疲弱下，市民未重拾置業信心，但樓市仍有剛需。因此，有不少發展商以貼二手市價推盤，或增加優惠刺激銷情，二手筍盤亦吸引買家加快拍板入市。目前新盤市場供應已累積一定數量，料新盤續以貼市價推售；預料龍年樓市將由整固趨向平穩發展，倘若利好消息持續浮現，有利買家重拾信心，帶動樓市交投及樓價回升，龍年樓市有望騰飛。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]