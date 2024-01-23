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A股據指獲「國家隊」力撐 跌市仍跑贏H股

標籤：經濟

【明報專訊】在全球股市企穩高位下，內地A股及港股齊齊跌市，但中國與香港股市命運仍各異。港股陷入「Free Fall（自由跌）」並無人打救格局，內地市場卻除了傳出國有銀行入市支持匯價，亦傳出「國家隊」入市支持股市。昨日所見內地六大內銀股及平保A股俱升或企穩，加上四大滬深300 ETF成交繼續高企並逾370億元（人民幣，下同），或再顯露「國家隊」蹤影。反而在港H股向下，拉闊AH股股價價差，恒生AH溢價指數曾升至近157，見2009年來新高，收市時高見155.58，反映A股較H股高出近56%。

A股貴過H股幅度擴至近56%

在昨日A股受壓之際，卻見六大內銀及平保（滬：601318）企穩及做價向上，當中農行（滬：601288）及交行（滬：601328）企穩，其餘皆上升，當中中行（滬：601988）升0.76%最多，平保亦升0.71%。不過7隻股份的H股俱跌逾1%至2%，當中A股升幅最大的中行在港H股跌幅最大，跌2.43%；在內地A股創10日高位的平保，其H股則錄3年低位並跌1.81%。AH溢價拉闊，相關指數較上周五升1.13%，而建行溢價幅度更達63.6%，遠高於指數比例。

另外，包括華泰柏瑞滬深300 ETF等4家滬深300的ETF，上周錄得淨流入達567億元之後，昨日成交放大至377.37億元，較上周約300億元增加。在跌市中隱見「國家隊」入市手影。

據內地央視新聞報道指出，國務院總理李強主持國務院常務會議，會議稱要更注重投融資動態平衡，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，並強調對違法違規行為「零容忍」。另一方面，據路透報道引述消息指出，內地多間國有銀行今日入市支持人民幣匯價，據悉此舉旨在防止人民幣匯價快速下跌。