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內地LPR不減息符預期 人行淨投放330億

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨日公布，1月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期和5年期分別為3.45厘和4.2厘，作為基準的中期借貸便利（MLF）上周沒有下調，市場已預期LPR不減息。同日人行在公開市場操作投放7天期逆回購1220億元（人民幣，下同），扣除到期金額，單日淨投放330億元。

內地去年第4季GDP按季增速再度放緩，市場早前預期本月有機會減息，惟1年期LPR已連續5個月保持不變，有意見認為美國減息預期降溫，人行要顧及人民幣匯率穩定。不過信銀國際首席經濟師卓亮認為，預期第2季美國開始減息，將會紓緩中美息差倒掛，因此認為人民幣匯率並非最大考慮因素。

分析：貸息已低 減息空間小

卓亮指自疫情以來，即使存在減息空間，但人行減息頻率不高且幅度溫和，事實上現時貸款利率在歷史低位，廣義貨幣（M2）餘額去年增長9.7%，現時寬鬆程度實屬不低，未來再顯著減息機會不高。另外，去年內地經濟由消費帶動，要支持消費與進一步減息的關係不大，而是要提升市場活力。

民生銀行首席經濟學家溫彬則指出，現時信貸投放過程，部分出現貸息低、存息高，形成資金空轉，人行為此提出要維護貸款市場秩序，加上人行早前提出要維持銀行息差和利潤在合理水平，也顯示監管當局不希望出現過低的貸款利率，為銀行留存化解債務的實力，保持穩健可持續經營，因此他認為後續LPR和貸款利率進一步下調空間收窄。

溫彬提及中央金融工作會議以來，人行在多個重要場合提及提升資金使用效率和優化資金供給，認為是意味在降息以外，結構性工具有望發揮更大作用。上月抵押補充貸款（PSL）新增投放3500億元，料及後續以PSL、租賃住房貸款支持計劃等「定向降息」穩投資和增長。