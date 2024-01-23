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穆迪：內地經濟放緩影響 亞洲展望負面

標籤：經濟

【明報專訊】評級機構穆迪對今年亞洲地區主權評級展望負面，因應中國內地與全球供應鏈緊密結合，內地經濟增長放緩將明顯地影響亞太區內經濟，另外該行預期美國在今年年中前不會放鬆貨幣政策，資金情况仍然緊張，不利低評級國家在國際融資。

去年中國經濟增長5.2%，增長趨勢較去年初疫後重啟後的預期緩慢，穆迪報告預期今明兩年增長將放緩至4%，低於2014年至2023年的平均6%水平。穆迪上月將內地信用評級展望下調至「負面」，維持第五高的「A1」，擔心內地廣泛地支持財政受壓的地方政府和國企，會令內地財政和經濟構成下行風險。

憂低評級國家融資困難

穆迪高級副總裁Christian De Guzman接受CNBC訪問時指出，融資緊張也將為亞太主權國家評級帶來壓力；基於全球流動性狀况，不認為聯儲局在今年年中之前放鬆政策，而亞太地區央行也不會與全球流動性狀况有太大脫鈎。雖然利率預計將逐漸下降，但高利率削弱還債能力，評級較低的主權國家在國際融資仍將困難重重。

穆迪預期中美緊張局勢將持續存在，雖然這是亞洲主權評級的風險之一，不過企業為了降低地緣政治風險，在內地以外建立多元供應鏈選擇，為印度、馬來西亞、泰國和越南等擁有大型製造基地、同時正在改善基建的國家帶來機遇。另外穆迪表示，若區內金融環境寬鬆，內需和區域貿易推動經濟成長走強，或使亞洲評級展望趨於穩定。