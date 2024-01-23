港上月CPI升2.4%略低預期 連續兩月放緩 菜價電費跌幅擴大

明報記者 黃志偉

經季節因素調整，截至去年12月的3個月，綜合消費物價指數平均每月升0.4%，基本通脹的升幅為0.1%，均與去年11月的3個月升幅相同。

煙酒價升幅最大錄19.2% 住屋升2.8%

在各類綜合通脹組成項目，煙酒價格按年升幅最大，錄得19.2%。住屋升2.8%，其中私人房屋租金升幅維持1.8%，公屋租金維持13.5%。食品升2.3%，當中外出用膳及外賣升3.6%、基本食品價格進一步放緩1個百分點至升0.1%，升幅為4個月最慢。電力、燃氣及水的價格按年跌幅擴大至4.8%，惟以全年計仍升9.6%。另外，去年12月衣履價格按年4%、耐用物品跌1%、雜項物品升2.2%、交通升2.9%、雜項服務升3.2%。

大新：維持今年通脹預測升2.1%

政府發言人表示，去年12月基本消費物價通脹率維持溫和，其中外出用膳及外賣、衣履價格按年繼續明顯上升，而其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.7%。展望將來，整體而言通脹在短期內應會保持溫和，外圍價格壓力應會繼續減弱。同時，本地營商成本或隨着經濟恢復而面對上升壓力。

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港物價升幅仍然保持溫和，內地食品價格疲弱，本港食品價格可望保持溫和；國際能源價格由高位回落，或導至相關燃料價格維持疲弱。另隨本港繼續輸入人才，或繼續推動住屋需求；樓價下跌，部分人可能轉買為租，私人住宅租金未來或會保持溫和上升。整體而言，該行維持今年通脹升幅預測為2.1%。