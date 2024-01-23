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安踏證實Amer申美上市

標籤：經濟

【明報專訊】據彭博引導消息人士報道，藍籌體育用品股安踏體育（2020）持股52.7%的國際運動品牌集團Amer Sports正尋求在美國首次公開募股中集資多達18億美元（約140.4億港元），Amer Sports將按每股16美元至18美元的價格發行約1億股股票。安踏其後發通告證實，Amer已向美國證交會遞交申請註冊聲明修訂第1號。

傳集資140億

安踏表明，與其他兩名現有股東擬以基石投資者身分認購Amer新股，安踏或認購不多於2.2億美元。截至去年12月底，Amer預期收益按年增最多23%至43.6億美元，淨虧損最多減19.3%至2.04億美元，經調整 EBITDA增最多34%至6.07億美元。

若Amer集資額與報道相若，或成去年9月半導體設計與軟體公司Arm Holdings IPO籌資近49億美元以來美國最大IPO。按Amer Sports上市公開註冊聲明，具體發行股份、價格範圍待定。Amer Sports將股份安排在美國紐約證券交易所上市，股份代號為「AS」。承銷團包括高盛、美銀證券、摩根大通、摩根士丹利、花旗及瑞銀等多家大行。

彭博在去年9月已引述消息指Amer Sports已秘密提交在美國首發上市文件，Amer Sports目標集資規模是10億美元，但最終可能會根據市況擴大至30億美元，估值最高可達100億美元。

據Amer Sports註冊文件顯示，旗下品牌包括Arc'teryx（始祖鳥）、Salomon（薩洛蒙）及Wilson（威爾勝）等，被視為拿下中產市場的招牌品牌。當中又以始祖鳥於內地最受歡迎，截至去年9月30日，公司在全球24個國家開設的自營零售門店數量超330間，其中始祖鳥有138間自營零售店，薩洛蒙擁114間自營零售店、威爾勝擁9間自營零售店。