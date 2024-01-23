汽車街向中證監備案擬赴港上市

據港交所2023年6月30日上載汽車街發展提交初步上市文件，中信証券、海通國際為聯席保薦人。根據灼識諮詢資料，以2022年交易量計，汽車街是內地最大二手車交易平台。上市文件顯示，公司於2022年收入為4.68億元（人民幣，下同），按年減少30.97%；2022年期內溢利6898萬元，按年減少58.19%。

此外，彭博引述消息人士報道，深圳知名連鎖餐廳探魚其母企甘棠明善（深圳），擬最快今年內於香港上市。據消息人士透露，公司擬集資數億美元，公司現時估值約70億至80億元之間，而中金公司與甘棠明善正籌備和討論上市內容。不過甘棠明善昨回應內媒時稱，目前階段只是引入外部機構協助進行公司治理結構和內部控制體系優化，具體IPO計劃預計是在3年後。

探魚母企：具體IPO計劃料3年後

據甘棠明善公司網站顯示，該公司創立於2009年，旗下經營4個品牌包括蔡瀾港式點心、越南粉蔡瀾Pho、探魚和撒椒。該公司已在中國67個城市開設了300多間餐廳。網站顯示，探魚近幾年發展迅速，目前經營門店超過260間。

明報記者

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