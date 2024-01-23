證券期貨專業總會：打風開市應立會諮詢

【明報專訊】證券及期貨專業總會因應港交所（0388）就惡劣天氣下開市進行諮詢，向立法會財經事務委員發公開信，指有關安排涉利益眾多，強烈建議在港交所作總結前應交由立法會或旗下財經事務委員會諮詢（討論）。
該會指現時市場成交側向A組證券商，隨着打風開市對技術及網絡安全要求提升，料集中在小量頭部證券商的趨勢更明顯，且諮詢對在家辦公出現網絡安全事故責任誰負問題未見深入探討，質疑該所操之過急。
「對於是次倉卒而不全面的諮詢予以保留。」該會指強烈不鼓勵在惡劣天氣下透過實體營業點提供服務，並直言該所的建議要其他行業配套支持，當中引發成本既需關注，外出工作員工安全亦受不同程度影響。當中更恐防有非常大機會，觸發銀行業對「營業日」的定義修訂，令以銀行假為參考及依據的不同行業、在處理僱傭合約、假期安排時都須改變。該會憂慮牽一髮動全身的社會責任，港交所是否有做足全面諮詢及評估。
該會又稱，惡劣天氣下開市涉及技術及網絡安全要求提升，料導致集中在頭部證券商的趨勢更明顯，日後交易將更集中而現系統性風險，也應評估。
該會又發現，於諮詢時對員工家中的網絡是否安全，以及責任誰負等各項問題均未深入研判，因此質疑該所是否思慮不周，操之過急。