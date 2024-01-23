中國平安：抓住銀髮經濟新機遇

1月15日，國務院辦公廳印發《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，提出四個方面26項舉措，加快銀髮經濟規模化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式；同時要求豐富發展養老金融產品，保障老年人的退休生活。

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一站式養老解決方案

中國平安發揮「綜合金融+醫療健康」優勢，為客戶提供一站式養老解決方案。

在養老金融產品方面，平安人壽、平安養老險等業務公司發揮保險保障功能，推出增額終身壽險、養老年金保險等產品。比如平安的御享財富、御享金瑞等年金險，通過「主帳戶+萬能帳戶」模式，在實現保底1.75%利率基礎上，提供更具彈性空間的收益增長。

除了養老資金之外，老年人的生理、情感、健康、醫療等多元需求也是需要得到滿足。

預計中國90%老人選擇在家養老，平安自2021年開始構建居家養老服務，以三位一體養老管家，即智能管家、生活管家和醫生管家，7×24小時回應滿足老人「醫、食、住、行、財、康、養、樂、護、安」10个方面的服務需求。

三大養老管家坐陣

智能管家：通過家裡的智能設備，老人及其家屬能夠及時獲悉老人的身體情況，若遇突發情況，智能平台的後台系統可以第一時間發出警報，告知家屬和管家，保證相關方及時介入。

生活管家：服務涵蓋衣食起居、社交娛樂各方面，猶如「萬事通」，例如老人遇到家裡水管爆裂、煤氣灶故障等突發情況，通過平安管家便能順利聯絡師傅上門修理。

醫生管家：居家養老服務為客戶提供7×24小時隨時在線、涵蓋各個科室的專業家庭醫生，針對常見慢性病或突發狀況即時給客戶視頻回饋。此外，平安龐大的線下醫療健康服務網絡覆蓋超過1 萬家合作醫院，10萬家合作健康管理機構及20萬家合作藥店。線上線下提供全面的醫療健康管理服務。

居家養老模式推出至今，已經覆蓋全國50多個城市，累計超7萬人獲得居家養老服務資格。

醫療健康養老增長曲線

平安在養老業務方面的布局，並非獨立存在，而是在綜合金融模式之下，集保險、銀行、基金、資管等多元金融業務，形成「保險+健康 」、「保險+養老」和「保險+康養」的服務體系，成為集團獨特的差異化競爭優勢。

平安不斷強化醫療健康養老生態圈建設，不但提高用戶粘性，也成為平安獲客的重要來源。此外，也得以掌握更多有關醫療健康資料，有利於更精準對壽險及健康險產品進行定價。

截至2023年9月底，平安新增客戶中30%來自醫療養老生態圈，使用醫療養老生態圈的客戶客均合同、AUM為3.42個，5.61萬元，分別為不使用醫療養老生態圈服務客戶的1.6倍、3.4倍。

醫療健康養老已成為平安保險主業重要驅動力。2023年，中國平安實現原保險保費收入8,006.95億元，同比增長4.1%；而貢獻最大的壽險業務，其原保險合同保費收入4,665.40億元，同比增長6.2%。其中，壽險及健康險個人新業務保費收入1,284.27億元，同比增長超過24%。

未來，中國平安將加快布局養老金融產品，不斷完善養老服務體系，打造行業最專業的金融顧問、家庭醫生、養老管家。通過不斷深化「綜合金融+醫療健康」雙輪並行、科技驅動戰略，推動集團業務持續增長。

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