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疑港日股市押錯注 新加坡基金關閉

【明報專訊】港股疲弱和日股走強趨勢在今年延續，有對冲基金疑押錯注出現虧損，決定關閉基金。彭博社報道新加坡亞洲創世紀資產管理投資總監蔡順福（Chua Soon Hock）向投資者發信，表示在最近日經指數和港股相反走向犯下大錯，旗下宏觀基金在本月初數周出現前所未有的18.8%跌幅，決定向投資者歸還資金。他又表示，不明白內地政策制訂者不遏止通縮，表現出政策不一致性，導致市場持續喪失信心和長期熊市。

指不明白內地不遏止通縮

蔡順福表示，現時已到失去作為交易者信心的階段，他們在去年第四季和災難式的1月艱難交易，顯示過去經驗不再有效反而有害，短期和長期的風險回報原則已經改變。據該行公布，基金於2020年5月成立，首兩年錄逾3%回報，2022年回報達15.32%，去年僅公布至10月表現，年回報率7.76%，成立以來錄33.32%回報，去年10月錄0.47%虧損。

年初至昨日，日經平均指數上升9.12%，恒指則下跌9.93%。蔡順福表示，他們試圖在恒指和恒生科指尋找底部是錯誤，又低估日經指數直線上升趨勢，近期內地投資者以高於資產淨值20%買入日經ETF，曾認為情况難以持續。他對日經與恒指的差距感到震驚，中國和日本股票估值已經與1991年時相同。

稱已失去作為交易者信心

據公司網頁資料，亞洲創世紀宏觀基金是專注亞洲的全天候型基金，目標在不同市場周期和宏觀環境實現正回報和較低的下行波動。據彭博數據，基金在今年初管理3.302億美元資金，已在上周四（18日）平了所有持倉，該行未有回覆彭博對於基金關閉的查詢。

蔡順福過去相當看好中國股票，他在上月接受《南華早報》訪問時，表示內地與香港股票已是新興市場中最廉宜，不少公司盈利穩定增長，風險回報是其40年投資交易生涯以來最佳。他又認為，所有壞消息已在市場反映，內地正加強經濟措施，以回應熊市和市場失去的信心，對尋求未來大幅上升的長期投資者，認為投資香港和內地股市「一生只有一次」的機會。