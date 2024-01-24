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港股市值被印度超越 跌落全球第五

【明報專訊】恒指去年累跌13.8%，相反印度Sensex同期升18.7%，令香港股市市值終被印度「爬頭」。彭博引述數據報道，印度股票市場市值周一收市後（22日）達4.33萬億美元，超越4.29萬億美元市值的港股，成為全球第四大的股票市場。報道指印度股市市值去年12月5日已突破4萬億美元，當中有2萬億美元是過去4年間累增而成，反映當地股市近年急速擴張。

截至今年1月22日，全球股市市值為109.28萬億美元，首3名分別為美國（50.86萬億美元）、中國內地（8.43萬億美元）、日本（6.35萬億美元）；法國（3.11萬億美元）、英國（2.96萬億美元）、沙特（2.94萬億美元）、加拿大（2.83萬億美元），以及德國（2.32萬億美元）則分別排在印度及香港之後。

印度股市成中國股市替代品

報道表示，印度股市成為中國股市的替代品，吸引新資本及全球公司和投資者；報道提到，約210億美元的海外資金於去年流入印度股市，帶動追蹤印度最大30家公司表現的印度Sensex指數連升8年。有人歡喜有人愁，反觀香港恒指今年開局至昨日已累跌8.5%。報道亦提到，內地及香港股市總市值，自2021年高位已暴瀉超過6萬億美元，加上近期香港公開招股（IPO）市場淡靜，香港作為亞洲金融中心漸漸失去作為全世界IPO市場其中一個最繁榮交易所地位，國指亦跌近20年低位。

報道續稱，印度股市的崛起伴隨着香港股市暴跌，中國政府為抑制疫情蔓延而嚴格防控、加上對公司監管限制、內房危機的出現及與西方地緣政治升溫，上述因素均削弱中國作為世界經濟增長的動力；話雖如此，仍有外資投行看好中國股市，報道亦引述瑞銀集團今年預測，該行料今年中國股市表現將勝於印度股市，認為當市場情緒轉變，中國股市將有龐大上升空間。