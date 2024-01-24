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《網遊管理》草案 諮詢期滿即刪不尋常

標籤：經濟

【明報專訊】曾引發市場恐慌拋售，令遊戲股單日蒸發逾5000億元市值的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，諮詢期前日（22日）結束後，即從國家新聞出版署的網站撤下草案連結，網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」。相比之下，其餘已到期的徵求意見文件，仍會保留在政府網站。國家新聞出版署未有回應此次刪除原因。

路透報道，海通證券分析師認為此次刪除情况不尋常，不排除新措施會有更多修訂。晨星分析師表示，預計政府將從最終規則中刪除第17條（禁止強制玩家對玩家）和第18條（施加支出限制）。

路透：不排除有更多修訂

遭刪除的草案原文中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

遊戲股昨日全線彈升。嗶哩嗶哩（9626）升幅最大，收報74.55元，升7.42%；網易（9999）升幅緊隨其後，收報146.2元，升6.02%；心動公司（2400）收報7.97元，升4.87%；而騰訊（0700）升幅最小，收報272元，升3.74%。

遊戲股全線彈 B站飈7%

回顧意見稿出台當日（去年12月22日），騰訊收報跌12.3%，一日內市值蒸發約3700億元。網易更傷，收市跌24.6%，跌幅最大達28%。