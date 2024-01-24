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日央行釋趨鷹信號 市場料4月加息 行長：利率正常化毋須等春季薪酬談判結果

【明報專訊】日本央行昨維持負利率政策不變，不過該央行的前景展望，以及日本央行行長植田和男的發言均強調，持續實現通脹目標的可能性正「逐漸」增加，反映日本央行有信心退出超級寬鬆政策的條件正在落實。路透社形容，這是日本央行趨向鷹派的信號，預示負利率政策即將告終。植田和男表示，利率正常化的決定，毋須等待所有企業的春季薪酬談判結果出爐，就可按照經濟趨勢來預測小型企業的工資前景，以免等待時間過長。受植田的言論刺激，市場人士普遍預期日本央行將在4月加息。

市場人士指出，植田一反常態，不再談論過早退出超級寬鬆政策的風險，相比他上月仍然認為，薪酬上漲推動通脹增長的良性循環會否形成仍「存在很大不確定性」，反映植田對實現通脹目標信心明顯增強。大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，植田的言論增強其對日本央行4月結束負利率的信念。三菱日聯摩根士丹利證券首席市場經濟學家Naomi Muguruma亦表示，政策轉變可能逼在眉睫。植田昨發言後，日圓兌每美元漲至146.99，其後再回落至148水平。

植田發言後 日圓曾漲至146.99

植田昨表示，日本持續實現2%通脹目標的可能性正逐漸增加，薪酬上漲的前景，正逐漸影響銷售價格，並導致服務業價格逐漸上漲。他說，2024及25財年的核心消費者物價指數（CPI, 扣除新鮮食品和能源）為1.9%，反映2%通脹目標持續實現的可能性增加。

商業調查數據顯示，日本大型企業今年春季的薪酬升幅，超越去年3.58%的30年最大升幅的可能性愈來愈大，而這是日本央行退出負利率政策的先決條件。

市場密切關注大型企業於3月中結束的薪酬談判結果，因為這將為小企的談判確定方向，以決定薪酬加快增長是否成為廣泛趨勢。植田表示，如果可以預見工資增長超越通脹升幅，即使現在實際工資（real wages）變幅仍處於負值，也不一定會妨礙貨幣政策正常化。

植田表示，若有更多證據，反映工資增長推動通脹向上的周期將會加劇，日本央行將研究是否延續大規模刺激措施。他說，央行現時購買的ETF數量不多，但資產購買框架仍然存在，若可以預見通脹目標可持續實現，將研究是否維持或終止該框架。

料不會出現歐美近年激進加息

他又預計，即使央行結束負利率政策，貨幣政策環境「仍將在一段時間內」保持在「非常寬鬆」的水平，不會出現歐美近年的激進加息。日本央行昨將短期利率維持在負0.1厘，並將長期利率引導至約0%的超級寬鬆政策不變，長期利率上限也維持在1厘左右，符合市場預期。

野村證券首席策略師Naka Matsuzawa指出，植田的言論，較央行的展望更為鷹派，給人的印象是日本央行正接近實現通脹目標，並接近結束負利率。Saxo Capital Markets市場策略師Charu Chanana稱，植田的語氣變化很明顯，令4月會議可能面臨政策轉向，不過鑑於美國經濟數據仍然強勁，而美債收益率可能繼續波動，日圓短期內仍可能偏軟。不過Asymmetry Advisors策略師Amir Anvarzadeh指出，無論日本央行在3月或4月加息，又或美聯儲開始減息，日本和美國的利差都將朝相反方向發展，意味到了夏季，日圓兌每美元可能會漲至140或以上。

（綜合報道）

[國際金融]