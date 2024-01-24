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現貨ETF熱潮退 比特幣穿3.9萬美元

【明報專訊】市場對比特幣現貨ETF上市的投機熱潮消退，自1月11日貝萊德和富達投資等推出的比特幣現貨ETF上市以來，比特幣價格已由4.9萬美元高位，跌至昨晚跌穿3.9萬美元，是12月中以來首次失守4萬美元大關，回調幅度超過兩成。

彭博資訊高級ETF分析師Eric Balchunas指出，比特幣現貨ETF上市首6天，資金淨流入12億美元，主要買入貝萊德和富達投資的產品，而Grayscale由旗下比特幣信託（GBTC）轉型為比特幣現貨ETF的基金，則錄得28億美元淨流出。數碼資產衍生品流動性提供商Orbit Markets指出，數碼資產表現疲軟，因為新ETF的資金流入，迄今未能抵消投機者對現貨ETF獲批前建立的倉位進行獲利。

市場等待本周稍後公布核心個人消費支出（PCE）物價指數等關鍵數據之際，美國10年期國債孳息率昨晚維持在4.1厘以上高位。美股三大指數早段窄幅上落，道指回落至38,000點的歷史高位以下。Nvidia股價周一首次升穿600美元大關後，昨早段回落1%。

投行：AMD估值難以判斷

市場預期AI晶片需求持續增長，推動半導體股近期股價急升。不過美國投行Northland Capital Markets分析師Gus Richard周一警告，投資者對AI晶片增長的預期處於「非理性興奮」，並指AI晶片龍頭Nvidia的競爭對手超微半導體（美：AMD）的估值難以判斷，因此將其股票評級，下調至「我們知道才怪」（a heck if we know）——他給予AMD的實際評級是「持有」。AMD股價周一早段曾升至174.72美元創新高，收市跌近3.5%，昨早段再跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]