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IMF警告：美商業房地產價處半世紀最嚴重跌浪

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）警告，美國商業房地產價格正處於半個世紀以來，最嚴重的跌浪之一，遠超以往加息周期的跌幅。自美聯儲2022年3月開始加息以來，美國商業房地產價格已下跌超過11%，完全抹去此前兩年「放水」帶來的樓價升幅。雖然美聯儲準備於今年開始減息，但華爾街憂慮違約浪潮恐席捲商業房地產，尤其是兩年內將有超過1萬億美元的相關債務到期。

兩年逾萬億美元債到期 市場憂違約潮

由Andrea Deghi領導的IMF分析師撰寫的報告指出，以往的美聯儲加息周期，美國商業房地產價格整體仍保持穩定，又或出現輕微跌幅。根據IMF的數據，美國商業房地產價格目前的趨勢，最接近1983至84年，以及1988至89年加息周期的商業房地產價格下跌軌迹，當時商業房地產價格分別下跌5.86%和2.71%。

今次跌浪部分由於加息步伐急速，令按揭抵押利率及商業抵押擔保證券（CMBS）收益率急劇上升。借貸成本上漲妨礙了私募股權融資，而銀行收緊貸款準則，也導致信貸緊縮加劇。報告指出，約三分之二的美國銀行近期表示，對商業建築及土地開發的貸款標準收緊，相比去年初的比例不足5%。

IMF警告，倘商業房地產領域債務拖欠及違約增加，可能會引發融資條件收緊、商業地產價格下跌、金融中介面臨損失惡性循環，對其他經濟領域產生不利的溢出效應。

（綜合報道）

[國際金融]