moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中銀國際首席執行官李彤已辭職

【明報專訊】小琴收到消息，話中銀國際（BOCI）首席執行官李彤（圖）上星期五已經Last day辭職走人，不過暫時未知佢去向。講起彤姐，好多人可能會諗起亞洲電視前新聞主播李彤，其實並不相「彤」。李彤其實喺金融圈子工作咗30年，喺中銀國際做咗19年左右，2011年升為首席執行官，佢最廣為人知嘅就係佢父親係中共政治局前常委李長春，名副其實既官二代。

至於佢起身後，據知BOCI暫時未有公布替任人選。不過突然有位來自東興證券嘅程劍鋒「空降」，出任BOCI「金牛」部門之一：證券銷售及衍生產品部副主管。據悉程已上班，暫時主要負責睇住零售交易部。小琴去證監會睇返程嘅持牌紀錄，有效時期最後資料係截至舊年6月26日嘅東興證券，似乎佢過去半年都唞咗一陣，啱啱先復出。

講開又講，舊年上半年BOCI稅後盈利跌咗成88%得127萬元，都反映現時生意認真難做，不過BOCI都無乜炒人，近年都係主要透過自然流失，凍結人手減開支。資料顯示公司持牌人數目由2015年底441人到噚日得返334人，跌咗24%。除咗減啲人手，據聞內部都諗緊啲業務重組可能，不過仲係好初步，最終係點無人知。

email: financepage@mingpao.com

[小琴密語]