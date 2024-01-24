中銀國際首席執行官李彤已辭職

【明報專訊】小琴收到消息，話中銀國際（BOCI）首席執行官李彤（圖）上星期五已經Last day辭職走人，不過暫時未知佢去向。講起彤姐，好多人可能會諗起亞洲電視前新聞主播李彤，其實並不相「彤」。李彤其實喺金融圈子工作咗30年，喺中銀國際做咗19年左右，2011年升為首席執行官，佢最廣為人知嘅就係佢父親係中共政治局前常委李長春，名副其實既官二代。
至於佢起身後，據知BOCI暫時未有公布替任人選。不過突然有位來自東興證券嘅程劍鋒「空降」，出任BOCI「金牛」部門之一：證券銷售及衍生產品部副主管。據悉程已上班，暫時主要負責睇住零售交易部。小琴去證監會睇返程嘅持牌紀錄，有效時期最後資料係截至舊年6月26日嘅東興證券，似乎佢過去半年都唞咗一陣，啱啱先復出。
講開又講，舊年上半年BOCI稅後盈利跌咗成88%得127萬元，都反映現時生意認真難做，不過BOCI都無乜炒人，近年都係主要透過自然流失，凍結人手減開支。資料顯示公司持牌人數目由2015年底441人到噚日得返334人，跌咗24%。除咗減啲人手，據聞內部都諗緊啲業務重組可能，不過仲係好初步，最終係點無人知。
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