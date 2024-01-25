moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行與金管局昨日一次過公布6項香港與內地金融合作措施，其中兩項與北向債券通相關，包括經北向債券通持有的合資格內地在岸債券，可用作金管局人民幣流動性資金安排的抵押品，以及開放外資可參與境內債券回購業務。金管局總裁余偉文表示，措施加強債券作為抵押品的功能，可讓國際投資者更靈活運用手上持倉和加強資金流動性，提升投資人民幣債券的吸引力。

明報記者 歐陽偉昉

為推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品，金管局公布由2月26日起，參與人民幣業務及債券北向通的銀行，新增可以中國財政部及政策銀行於在岸市場發行的人民幣債券，向當局抵押以獲得現有人民幣日間、隔夜、1日和7日流動性支持，利率與現行抵押離岸債券的利率相同，現時約有50間機構符合相關資格。

開放外資參與境內債回購

人民銀行在公告表示，是次為當局首度在離岸市場確立境內債券的擔保品功能，有利於促進和提升境外機構持債意願，進一步增強中國債券市場的吸引力，有利於為境內債券成為全球廣泛接受的合資格抵押品奠定基礎，推進人民幣國際化，有利於鞏固提升香港國際金融中心地位。

金管局稱探討更多應用場景

金管局助理總裁（外事）許懷志指出，現時外資投資內地境內債券限於現貨，限制投資者管理風險和資金流動性的靈活度，其資金來源主要為美元，人民幣匯率下跌，將影響投資人民幣債券的意欲。是次措施增加外資的在岸債券持倉用途，下一次將與人行探討更多應用場景，工作重點包括應用北向互換通的交易保證金、離岸國債期貨交易保證金等。

渣打：助推動人民幣國際化

此外，人行將向更多外資開放在境內銀行間債券回購業務，透過債券回購安排於指定時間內在市場融入資金，所有北向通投資者均可以參與。余偉文表示，債券通投資者一直相當期待可以參與境內回購業務，亦為當局與人行討論優化債券通的重點，有助提升外資參與內地債市的範圍和金額，增加債券通吸引力。

中銀：豐富人民幣流動性管理工具

銀行業界歡迎相關開放措施，渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，金管局人民幣流動資金安排抵押品納入債券通債券，有助債券持有人更靈活運用債券工具作投資，發揮流動性管理的功用，有助進一步推動人民幣國際化。中銀香港副總裁徐海峰指出，開放外資參與境內回購業務，為境外投資者提供更貼合國際市場的機制安排，進一步豐富人民幣流動性管理工具，拓寬人民幣資產擔保品屬性的應用空間，有助境外投資者更好配置優質人民幣資產。